Dacă ai mai multe credite, plătește mai întâi cheltuielile de bază, ratele scadente și restanțele. Abia apoi folosește banii rămași pentru a achita înainte de termen creditul cu dobânda cea mai mare; dacă închiderea rapidă a unui credit te ajută să ții planul, poți începe cu datoria cea mai mică.

Nu există o ordine impusă prin lege între creditele aceleiași persoane. Cele două metode stabilesc unde merg banii suplimentari, nu înlocuiesc plata ratelor datorate acum.

Ce plătești înainte de rambursarea anticipată

Acoperă locuința, hrana, utilitățile, medicamentele, taxele și asigurările. Păstrează bani pentru cheltuieli neprevăzute, fără să te bazezi pe o sumă care ar fi potrivită tuturor. Plătește ratele scadente la toate creditele. Dacă ai restanțe, cere fiecărui creditor suma necesară pentru a le aduce la zi, inclusiv costurile întârzierii. Strânge contractele și graficele de rambursare. Pentru fiecare credit, notează cât mai datorezi, dobânda aplicată acum, rata, următoarea scadență și eventualul cost al rambursării anticipate. Pentru un credit de consum, poți cere gratuit graficul pe toată durata contractului. Stabilește cât poți plăti în plus fără să lași neplătită o rată ori o cheltuială de bază. Direcționează suma către un credit; după stingerea lui, mută banii eliberați către următorul.

Dobânda cea mai mare sau datoria cea mai mică

Plata suplimentară către creditul cu dobânda cea mai mare reduce, în general, mai mult dobânda viitoare. Pentru creditele deja luate, compară dobânda aplicată acum și costurile pe care le mai poți evita, nu numai costul de la semnarea contractului. Închiderea mai întâi a celui mai mic sold îți poate da un rezultat rapid, dar poate lăsa mai mult timp neachitat creditul scump. Acestea sunt două moduri de a ordona plățile suplimentare după achitarea ratelor scadente.

De exemplu, ai trei credite la zi și încă 500 de lei pe lună pentru rambursare anticipată. Pentru calculul simplificat, presupunem că dobânzile anuale rămân neschimbate:

Creditul A: sold de 1.000 de lei, dobândă de 9% pe an, rată lunară de 100 de lei.

Creditul B: sold de 5.000 de lei, dobândă de 18% pe an, rată lunară de 200 de lei.

Creditul C: sold de 10.000 de lei, dobândă de 12% pe an, rată lunară de 300 de lei.

Mai întâi plătești cele trei rate, în total 600 de lei. Dacă cei 500 de lei suplimentari scad imediat soldul și împărțim dobânda anuală la 12, plata lor către B reduce dobânda lunii următoare cu aproximativ 7,50 lei: 500 × 18% ÷ 12. Dacă îi pui la A, reducerea este de aproximativ 3,75 lei: 500 × 9% ÷ 12. Diferența dintre cele două alegeri este de aproximativ 3,75 lei în acea lună, înainte de eventualul cost al rambursării anticipate.

După dobândă, ordinea este B, C, A. După soldul cel mai mic, ordinea este A, B, C. În ambele variante continui să plătești ratele celorlalte credite. Dobânda totală economisită și data la care se stinge fiecare credit depind de graficele de rambursare, ziua plății, felul în care se calculează dobânda și eventualele costuri ale plății anticipate; reducerea pentru o lună nu este economia pentru întreaga perioadă.

Cum faci și verifici o rambursare anticipată

Cere graficul actualizat și verifică suma rămasă de plată, dobânda și eventualul cost al rambursării anticipate. Transmite creditorului cererea de rambursare anticipată pentru suma pe care vrei să o plătești și păstrează dovada cererii și a plății. Dacă plătești parțial un credit pentru locuință, alege între o rată mai mică, o perioadă mai scurtă ori reducerea amândurora. Poți cere în scris simulări pentru toate cele trei variante înainte de alegere. După plată, cere noul grafic și verifică dacă suma a redus datoria, ce rată și ce perioadă au rămas. Dacă ai stins creditul, cere documentul care confirmă închiderea lui.

Pentru creditele de consum ale persoanelor fizice, articolele 66-68 din OUG nr. 50/2010 permit plata anticipată, integrală sau parțială, oricând, fără o sumă minimă ori un număr minim de rate achitate. Dobânda și costurile pentru perioada care nu mai este folosită se reduc. Aceste reguli privesc creditele luate în afara activității comerciale sau profesionale.

La dobândă variabilă nu se percepe compensație pentru rambursarea anticipată. Nu se percepe nici la descoperitul de cont sau când plata vine dintr-o asigurare care acoperă neplata. La un credit de consum cu dobândă fixă, compensația poate fi de cel mult 1% din suma plătită în avans dacă mai este peste un an până la final și de cel mult 0,5% dacă a rămas cel mult un an. Pentru plata de 500 de lei din exemplu, plafoanele sunt de 5 lei, respectiv 2,50 lei; compensația nu poate depăși nici dobânda care ar fi fost plătită în perioada rămasă. Aceste limite se aplică din 2 ianuarie 2011.

La creditele pentru locuință reglementate de OUG nr. 52/2016, articolele 40-41 interzic penalizările, compensațiile și alte costuri pentru rambursarea anticipată. După o plată parțială, creditorul este obligat să dea, dacă i se cere, simulări în scris pentru cele trei moduri de reducere a creditului. Dreptul la aceste simulări și interdicția costurilor sunt prevăzute din 26 mai 2023.

Când te ajută refinanțarea

Refinanțarea înseamnă că iei un credit nou ca să stingi unul sau mai multe credite vechi. Rambursarea anticipată folosește bani pe care îi ai deja; refinanțarea creează o datorie nouă, iar aprobarea ei nu este garantată. O rată lunară mai mică poate ajuta bugetul, dar, dacă noul credit prelungește plata, poți ajunge să achiți mai mult în total.

Cere ofertele și graficele pentru aceeași sumă pe care o ai de refinanțat. Compară toate plățile care au rămas la creditele vechi cu toate ratele și costurile creditului nou:

DAE, adică procentul anual care arată costul creditului, inclusiv costurile cuprinse în calculul lui.

Suma totală de rambursat, nu numai rata lunară.

Durata creditului și numărul ratelor.

Dobânda fixă sau variabilă și condițiile în care se schimbă.

Comisioanele de analiză și administrare, asigurarea cerută și costurile închiderii vechilor credite.

Orice bani împrumutați peste suma necesară stingerii datoriilor vechi.

Dacă totalul nou este mai mare, rata lunară mai mică nu înseamnă o economie. Dacă după refinanțare folosești din nou limitele de credit eliberate, adaugi alte datorii peste noua rată.

Ce faci când nu mai poți plăti toate ratele

Anunță creditorul în scris când venitul sau cheltuielile ți s-au schimbat și păstrează numărul de înregistrare. Cere o soluție pe care o poți susține, precum schimbarea ratelor, prelungirea perioadei, amânarea unor plăți ori refinanțarea. Pentru creditele de consum, din 17 martie 2024, articolul 30 alineatele (6)-(7) cere creditorului să renegocieze condițiile și să recalculeze ratele cu acordul tău, după situația financiară de la momentul informării. Cererea nu garantează aprobarea variantei propuse de tine.

Înainte de executarea silită, creditorul trebuie să încerce o schimbare rezonabilă a condițiilor de plată. Dacă dificultatea de plată a unui credit pentru locuință trece de 60 de zile, creditorul trebuie să comunice plățile lipsă, suma întârziată, costurile și urmările neplății. La creditele de consum, creditorul poate cere plata întregii datorii după 90 de zile consecutive de restanță; până la executare trebuie să treacă, în principiu, cel puțin trei luni. Dacă executarea nu începe în cel mult șase luni de la cererea de plată integrală, dobânda de penalizare nu mai este percepută după expirarea termenului.

Întrebări frecvente

Cum dovedesc că am închis un credit?

Cere documentul care confirmă stingerea datoriei. La încetarea unui credit de consum, creditorul trebuie să îl dea gratuit.

Ce fac dacă banca sau IFN-ul nu răspunde la reclamație?

Depune reclamația în scris și păstrează dovada. Pentru creditele de consum, creditorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile. Dacă nu răspunde sau răspunsul nu te mulțumește, poți apela la CSALB după încercarea de rezolvare directă; procedura este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile.

Pot depune și o reclamație la ANPC?

Da, reclamația se poate depune online. Păstrează contractul, documentele de plată și răspunsul primit de la creditor pentru a le atașa cererii.

Ce fac dacă un recuperator îmi cere o sumă pe care nu o recunosc?

Verifică notificarea și documentele din care rezultă suma cerută. Poți contesta datoria în scris în 30 de zile de la primirea notificării, iar recuperatorul trebuie să răspundă în 15 zile.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010; OUG nr. 52/2016; OUG nr. 15/2024; Consumer Financial Protection Bureau, planul de plată a datoriilor și ghidul despre reunirea lor într-un singur credit; CSALB, informații despre soluționarea litigiilor; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, platforma de reclamații.