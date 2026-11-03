Raiffeisen Bank a încheiat la 3 noiembrie 2026 cumpărarea grupului Garanti BBVA România, vândut de subsidiare ale BBVA, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Pentru clienții Garanti, cumpărarea nu schimbă acum conturile, cardurile sau condițiile creditelor.

Raiffeisen a preluat toate acțiunile grupului, dar cele două bănci continuă să funcționeze separat până când vor deveni, prin fuziune, o singură bancă. La finalul anului 2025, Raiffeisen avea active de 88,6 miliarde lei, iar Garanti de 20,6 miliarde lei, potrivit Ziarului Financiar. Așadar, încheierea vânzării nu înseamnă că un client Garanti trebuie să își mute astăzi banii la Raiffeisen.

În 28 martie 2026, Raiffeisen anunțase acordul de cumpărare. Atunci, tranzacția mai depindea de aprobările autorităților și era așteptată în ultimul trimestru al anului. Raportul din 3 noiembrie confirmă că aprobările au fost obținute și cumpărarea s-a încheiat.

Conturile, cardurile și plățile rămân la fel pentru clienții Garanti

Numărul contului, numit IBAN, poate fi folosit în continuare pentru încasări și plăți. Potrivit informațiilor publicate de Raiffeisen pentru clienții Garanti, aceștia nu trebuie să își schimbe cardul, să descarce altă aplicație bancară sau să semneze acte noi din cauza cumpărării.

Rămân valabile și ordinele de plată programate. La fel se întâmplă cu debitările directe, adică plățile prin care o firmă încasează automat din cont o factură, pe baza acordului dat de client. Pentru aceste plăți, datele contului nu trebuie actualizate acum.

Creditele Garanti păstrează condițiile din contract

Un client care are credit la Garanti îl are în continuare la aceeași bancă, în condițiile contractului său. Cumpărarea nu mută imediat creditul la Raiffeisen și nu schimbă automat dobânda, tarifele sau celelalte condiții contractuale, arată informațiile publicate de bancă.

Același lucru este valabil pentru produsele și serviciile folosite acum de clienți: încheierea tranzacției nu este, prin ea însăși, un nou tarif. Dacă vor apărea schimbări care îi privesc, băncile spun că vor comunica din timp ce se modifică, termenul și ce are de făcut fiecare client.

Fuziunea celor două bănci este estimată pentru 2027

Raiffeisen estimează că unirea legală a băncilor și integrarea completă se vor încheia în a doua jumătate a anului 2027. Acesta este un termen estimat, nu data la care toate conturile Garanti vor fi mutate. Până la fuziune, fiecare bancă își continuă activitatea separat.

Cumpărarea cuprinde, pe lângă Garanti Bank, și Motoractive IFN, firma care operează sub numele Garanti BBVA Leasing, precum și Motoractive Multiservices, cunoscută drept Garanti BBVA Fleet Management. Raportul de finalizare enumeră astfel și firma de leasing operațional Motoractive Multiservices, care nu apărea în aceeași enumerare în anunțul acordului din martie.

Următorul pas anunțat de Raiffeisen este integrarea treptată a firmelor cumpărate. Pentru schimbările care vor cere o acțiune din partea clienților, băncile au promis informări cu termenele și pașii necesari.