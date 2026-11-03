Când bugetul familiei nu ajunge luna aceasta, păstrează mai întâi banii pentru mâncare, medicamente, locuință și celelalte nevoi fără de care nu poți trece luna. Apoi așază plățile cu scadență după urmările întârzierii și renunță la cheltuielile amânabile; dacă tot nu poți acoperi o rată, cere creditorului o soluție înainte să se adune restanțe.

Calculează câți bani mai ai

Pornește de la soldul de la începutul lunii și adaugă numai veniturile nete pe care te poți baza. Scade plățile deja făcute, plățile cunoscute care urmează și banii necesari pentru traiul de bază până la următorul venit. Dacă pornești de la soldul de astăzi, nu mai scădea încă o dată ce a ieșit deja din cont.

De exemplu, o familie pornește cu sold zero și încasează 6.000 de lei net. A plătit deja 20% din sumă, adică 1.200 de lei, mai are plăți scadente de 30%, adică 1.800 de lei, și are nevoie de 50%, adică 3.000 de lei, pentru cheltuielile de bază rămase. Calculul este 6.000 – 1.200 – 1.800 – 3.000 = 0 lei. Nu rămân bani pentru cumpărături opționale. Procentele descriu doar această familie imaginară, nu o regulă pentru toate familiile.

Dacă apare și o rată de 1.200 de lei în aceeași lună, rezultatul devine minus 1.200 de lei. Aceasta este suma pentru care familia trebuie să găsească o soluție, nu bani pe care îi poate cheltui.

Așază plățile în trei niveluri

Protejează necesarul imediat. Rezervă bani pentru locuință, utilitățile necesare traiului, mâncarea de bază, medicamente și transportul necesar pentru muncă sau școală. Ordonează obligațiile cu scadență. Trece în calendar data fiecărei rate, facturi, taxe și asigurări. Compară ce se întâmplă dacă întârzii: costuri în plus, pierderea unui serviciu necesar sau un risc pentru locuință. Dacă ai pus chiria la primul nivel, nu o număra din nou aici. Amână ce poate aștepta. Mesele în oraș, distracțiile și cumpărăturile neesențiale vin după primele două niveluri. Înainte să renunți la o plată, verifică dacă este o simplă cumpărătură sau o obligație dintr-un contract.

Nu există o ordine legală unică pentru toate cheltuielile familiei. Pentru fiecare sumă pe care vrei să o amâni, verifică data scadentă și costul întârzierii, apoi vezi dacă neplata îți afectează sănătatea, locuința sau venitul. Nu amâna singur o rată presupunând că banca va accepta schimbarea.

Rezolvă deficitul înainte de scadență

În exemplul de mai sus, familia are de acoperit un deficit de 1.200 de lei. Eliminarea cumpărăturilor opționale nu ajută dacă acestea nici nu au fost incluse în calcul. Familia trebuie să verifice obligațiile de 1.800 de lei și rata suplimentară de 1.200 de lei, să noteze scadența fiecăreia și să ceară o soluție pentru plata pe care nu o poate acoperi.

Pentru un credit de cumpărare a unui imobil sau garantat cu ipotecă, OUG nr. 52/2016 permite cererea de soluții chiar înainte de apariția restanței, dacă poți dovedi dificultatea de plată sau riscul apropiat de a nu mai putea plăti. Creditorul trebuie să facă eforturi pentru schimbarea condițiilor de plată înainte de executarea silită. Soluțiile pot include prelungirea creditului, amânarea ratelor, schimbarea dobânzii, plăți parțiale ori reducerea unei părți din datorie. Nu ai însă dreptul automat la varianta pe care o ceri.

Trimite cererea în scris și păstrează numărul de înregistrare. Pregătește contractul, graficul ratelor, datele despre venituri și cheltuieli și actele care arată dificultatea. Pentru fiecare ofertă primită, cere noua rată, durata și suma totală de rambursat. O rată mai mică acum nu spune, singură, cât va costa creditul până la sfârșit. Aceste reguli pentru creditele imobiliare și ipotecare nu se aplică automat cardurilor sau oricărui credit de consum.

În exemplu, dacă rata suplimentară de 1.200 de lei ar fi amânată integral, calculul lunii ar reveni la zero. Familia nu poate trece amânarea în buget până când creditorul nu o acceptă și nu îi spune ce va avea de plătit mai târziu. Dacă nu se ajunge la o soluție, deficitul rămâne de 1.200 de lei.

Dacă banca nu rezolvă problema

Depune reclamația în scris la creditor și păstrează dovada. Pentru creditele de consum acoperite de OUG nr. 50/2010, creditorul trebuie să o înregistreze și să răspundă în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Dacă problema privește încălcarea drepturilor de consumator, poți sesiza și ANPC.

Dacă răspunsul băncii sau al instituției financiare nebancare nu rezolvă disputa ori nu vine după încercarea directă, poți depune o cerere la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, CSALB. Atașează dovada cererii inițiale, contractul, actele adiționale, extrasele de cont și graficul ratelor, împreună cu actele care îți susțin situația. Procedura este gratuită pentru consumator; cheltuielile proprii, precum poșta sau un avocat, rămân separate.

Verifică rezultatul după o lună

Compară planul cu extrasul de cont: venitul net încasat, plățile făcute la termen, cheltuielile de bază și cele amânabile. Notează categoria care a depășit suma rezervată și refă bugetul pentru luna următoare. Soldul din cont nu arată singur dacă ai acoperit și plățile care încă nu au ajuns la scadență.

Întrebări frecvente

Trebuie să împart venitul după regula 50/30/20?

Nu. Împărțirea în 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii este un reper de organizare, nu o obligație. Într-o lună cu deficit, pornești de la cheltuielile reale și de la scadențe.

După cât timp trebuie să mă caute creditorul dacă întârzii?

Pentru creditele imobiliare și ipotecare acoperite de regula de mai sus, creditorul trebuie să te contacteze cel târziu după 60 de zile consecutive de restanță și să îți trimită în scris soluții de plată. Poți cere o soluție mai devreme.

Primesc o notificare înainte de executarea creditului ipotecar?

Pentru creditele acoperite de aceeași regulă, creditorul trebuie să te anunțe cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de executarea silită, de a cere plata imediată a întregului credit sau de a transfera datoria către alt creditor. Termenul nu trebuie presupus valabil pentru orice împrumut.

Cât durează procedura la CSALB?

OG nr. 38/2015 stabilește termenul de 90 de zile calendaristice pentru încheierea procedurii, calculat de la primirea dosarului complet. Păstrează dovada depunerii tuturor actelor cerute.

Ce fac dacă am datorii la mai mulți creditori?

Dacă nu mai poți acoperi nici traiul de bază, nici datoriile, Legea nr. 151/2015 prevede o procedură separată pentru persoanele fizice de bună-credință aflate în dificultate. Aceasta nu este o simplă refinanțare și are condiții proprii.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: OUG nr. 52/2016, Portalul Legislativ; OUG nr. 50/2010, ANPC; OG nr. 38/2015 și Legea nr. 151/2015, Portalul Legislativ; CSALB; BCR; Raiffeisen Bank România.