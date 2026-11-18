Ca să îți muți contul la altă bancă fără să îți întrerupi plățile, depui cererea la banca nouă și alegi data de la care vrei să folosești noul cont. Banca poate pregăti plățile programate, debitările directe și încasările pe care le indici, dar trebuie să actualizezi singur abonamentele plătite cu vechiul card și să verifici că plătitorii au noul IBAN.

Legea nr. 258/2017 permite schimbarea între conturi în aceeași monedă, la bănci din România. Poți folosi un cont pe care îl ai deja la banca nouă sau poți deschide unul. Legea cere o autorizare scrisă, nu garantează că poți face totul online. Banca Transilvania și Raiffeisen indică prezentarea într-o unitate cu actul de identitate pentru inițierea procedurii, așa că întreabă banca aleasă cum primește cererea.

Ce pregătești înainte să depui cererea

Ai nevoie de un act de identitate valabil, de IBAN-ul și moneda contului vechi și de datele contului nou. Pentru plățile și încasările pe care vrei să le muți, pregătește:

Plăți programate: beneficiarul, IBAN-ul lui, suma, moneda, ziua plății și cât de des se repetă.

Facturi plătite automat din cont: furnizorul, datele prin care te identifică, precum codul de client, și suma maximă autorizată, dacă există.

Încasări repetate, precum salariul, pensia sau chiria: numele și IBAN-ul celui care îți trimite banii.

Nu trebuie să muți toate operațiunile. Dacă ai un credit, un depozit sau alt serviciu legat de vechiul cont, verifică separat ce se întâmplă cu el: aceste produse nu se mută prin schimbarea contului.

Pașii prin care muți contul și păstrezi plățile active

Alegi sau deschizi la banca nouă un cont în aceeași monedă cu cel vechi. Întrebi cum se depune cererea, ca să știi dacă trebuie să mergi într-o unitate. Completezi la banca nouă autorizarea scrisă. Bifezi plățile și încasările vizate, transferul banilor rămași, dacă îl dorești, și separat închiderea contului vechi. Alegi data de la care operațiunile vor trece la noul cont și primești o copie a autorizării. Alegi cine îi anunță pe cei care îți trimit bani și pe furnizorii plătiți automat din cont. Banca nouă îi poate informa pe cei identificați în cerere, dacă o autorizezi și are datele necesare. Dacă îi anunți tu, banca trebuie să îți dea modele de scrisori. Verifici la angajator, la ceilalți plătitori și la furnizori că au înregistrat noul IBAN înainte de următoarea încasare sau plată. Schimbi direct la comercianți cardul salvat pentru abonamente: plățile făcute cu numărul cardului nu intră în această procedură. Verifici prima încasare și primele plăți din noul cont. Dacă ai cerut închiderea celui vechi, confirmi cu banca faptul că a fost închis. Dacă vrei să faci aceste verificări înainte de închidere, lași contul vechi deschis și ceri închiderea ulterior.

Până la data aleasă pentru mutare, banca veche nu trebuie să îți blocheze cardul sau alte mijloace de plată doar pentru că ai început procedura. La data schimbării, ea oprește operațiunile indicate în cerere; dacă nu există redirecționare automată, nu mai acceptă în acel cont încasările și debitările vizate. De aceea, confirmarea noului IBAN la plătitori și furnizori nu poate fi înlocuită cu simpla depunere a cererii.

Cât durează mutarea și ce poți plăti

Banca nouă are cel mult două zile lucrătoare să ceară informațiile băncii vechi. Aceasta are cinci zile lucrătoare să le trimită, iar banca nouă are încă cinci zile lucrătoare pentru pregătirea operațiunilor. Data aleasă trebuie să fie la cel puțin șase zile lucrătoare după primirea informațiilor de către banca nouă. Ghidurile bancare indică un minimum de 13 zile lucrătoare de la autorizarea inițială.

Ca exemplu de calendar, dacă banca nouă trimite cererea după două zile, iar banca veche răspunde după încă cinci, banca nouă primește datele după șapte zile lucrătoare. Cele șase zile minime până la mutare duc data la cel puțin 13 zile lucrătoare de la autorizare; cele cinci zile în care banca nouă pregătește plățile intră în acest interval, nu se adaugă la sfârșit. O dată aleasă mai târziu rămâne posibilă.

Informațiile despre operațiunile tale și transmiterea lor între bănci sunt gratuite. Pentru alte servicii legate de schimbare, un eventual comision nu poate depăși costul efectiv suportat de bancă. ING și Raiffeisen spun că propriul serviciu de schimbare este gratuit, dar costul operațiunilor și al închiderii contului depinde de contract. Verifică tarifele ambelor bănci înainte să semnezi.

La un sold de 1.000 de lei, de exemplu, dacă nu se mai execută nicio plată și nu există costuri de scăzut, în noul cont ajung 1.000 de lei. Dacă înainte de transfer se plătește o factură ori se aplică un comision contractual, din cei 1.000 de lei se scad acele sume. Fără valoarea facturii și tariful băncii, suma finală nu poate fi calculată.

Când poate fi închis contul vechi

Poți cere închiderea la data mutării, dar nu dacă ai obligații restante, contul este folosit pentru alte servicii contractate ori este poprit sau blocat legal. Banca trebuie să te anunțe imediat dacă nu îl poate închide. Înainte să ceri închiderea, verifică și ratele care pleacă din acel cont, precum și abonamentele plătite cu vechiul card.

Întrebări frecvente

Cine semnează dacă este un cont comun?

Fiecare titular trebuie să autorizeze schimbarea contului. Semnătura unuia singur nu ajunge.

De unde aflu plățile pe care nu le mai țin minte?

Poți cere băncii vechi informațiile disponibile despre încasările repetate și facturile trase automat din cont în ultimele 13 luni. Compară-le cu plățile pe care vrei să le treci în autorizare.

Pot muta astfel un cont în lei într-unul în euro?

Nu. Serviciul de schimbare se aplică numai conturilor în aceeași monedă; pentru mutarea banilor între lei și euro trebuie să folosești separat operațiunile oferite de bancă.

Ce fac dacă o plată eșuează și pierd bani?

Păstrează autorizarea, extrasele și dovada pierderii, apoi reclamă în scris problema la bancă și cere număr de înregistrare. Dacă pierderea este urmarea directă a nerespectării obligațiilor băncii, aceasta trebuie restituită în cel mult cinci zile de la producerea ei, cu excepția situațiilor aflate în afara controlului băncii. Poți sesiza ANPC sau apela la CSALB ori la mediere.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Portalul Legislativ; forma consolidată a legii publicată de ANPC; ghidurile BCR, UniCredit și Banca Transilvania privind schimbarea conturilor; informațiile ING și Raiffeisen despre serviciu; condițiile BT Pay privind abonamentele legate de card.