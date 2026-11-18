Din 20 noiembrie 2026, clienții eMAG nu vor mai putea alege Twisto pentru comenzile noi cu plata amânată sau în rate prin My Wallet, potrivit notificării trimise de companie. Cumpărăturile făcute deja prin Twisto își păstrează ratele și datele de plată.

Pentru comenzile noi, alternativa prezentată de eMAG este HeyBlu, firmă controlată în proporție de peste 99,99% de Dante International, compania care administrează magazinul online. Folosirea ei cere aprobarea unei linii de credit, după verificarea identității și a veniturilor.

Ce se întâmplă cu plățile Twisto deja începute

Schimbarea privește comenzile plasate din 20 noiembrie, nu și datoriile pentru cumpărăturile anterioare. Cine are deja rate prin Twisto le plătește în continuare la scadențele stabilite. Nu apare o nouă dată de plată doar pentru că eMAG schimbă finanțatorul comenzilor viitoare.

Până acum, Twisto oferea prin My Wallet plata după 30 de zile sau în patru rate. Trecerea către HeyBlu a început treptat în mai 2026; din 20 noiembrie, cele două opțiuni Twisto nu vor mai apărea pentru comenzile noi.

Cine poate primi limita de credit HeyBlu

La HeyBlu, limita pentru credit este de cel mult 10.000 de lei și rămâne valabilă cinci ani. Pentru comenzile eligibile sunt menționate plata după 30 de zile și plata în patru, șase sau 12 rate. Cei cinci ani arată cât timp poate fi valabilă limita de credit, nu termenul în care se plătește fiecare cumpărătură. Nici plafonul de 10.000 de lei nu este aprobat automat fiecărui solicitant.

Condițiile generale ale HeyBlu cer ca solicitantul să fie persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, să aibă peste 18 ani și să fie salariat sau pensionar cu venit declarat la ANAF. Venitul lunar net eligibil trebuie să fie de cel puțin 1.000 de lei.

La cerere, solicitantul trece prin verificarea video a identității și prin evaluarea financiară. HeyBlu poate consulta date de la ANAF și Biroul de Credit. eMAG estimează că analiza și aprobarea durează aproximativ două minute; aprobarea depinde însă de verificările făcute pentru fiecare persoană.

Limita aprobată poate fi folosită și pe Fashion Days, Flip și PC Garage, potrivit informațiilor despre serviciu. Pe Flip, pagina de ajutor cere un card de debit salvat și arată că variantele de plată depind de eligibilitate; acolo este menționată și plata în 24 de rate. Această variantă nu trebuie confundată cu cele anunțate pentru comenzile eMAG.

Costul apare înainte de confirmarea cumpărăturii

Numărul de rate nu spune singur cât va costa cumpărătura. Pagina de ajutor a Flip arată că finanțatorul prezintă costurile și condițiile înainte de confirmare. Condițiile generale HeyBlu prevăd posibilitatea unor dobânzi și comisioane, astfel că plata după 30 de zile sau în rate nu trebuie presupusă gratuită.

În caz de neplată, HeyBlu poate percepe dobândă pentru întârziere. Dacă restanța depășește 30 de zile calendaristice, întârzierea poate fi raportată la Biroul de Credit. Finanțatorul poate cere și plata anticipată a tuturor sumelor rămase datorate, în condițiile contractului.

Pentru o comandă plasată după 20 noiembrie, suma de plată, datele ratelor și eventualele costuri sunt cele afișate în oferta HeyBlu înainte de confirmarea finanțării.