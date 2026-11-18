Primăria Corbeanca a aplicat aproape 1.800 de amenzi proprietarilor fără asigurarea obligatorie a locuinței, potrivit unei relatări TVR Info din 22 octombrie 2025, reluate în știrea din 18 noiembrie 2026. Proprietarii care nu respectă obligația riscă o amendă între 100 și 500 de lei.

Asigurarea obligatorie costă 50 de lei pe an pentru o locuință din cărămidă nearsă și 130 de lei pe an pentru una construită din beton, lemn sau piatră. Potrivit TVR Info, prețul nu diferă de la o societate de asigurare la alta. La prima de 50 de lei, chiar și amenda minimă este de două ori mai mare decât costul unui an de asigurare.

În octombrie 2025, cele aproape 1.800 de amenzi din Corbeanca însumau aproximativ 900.000 de lei, relata TVR Info. Cifra a reapărut în știrea din noiembrie 2026, dar nu reprezintă un nou bilanț al amenzilor aplicate în acest an.

Cine poate fi amendat pentru lipsa asigurării

Proprietarii, persoane fizice sau firme, trebuie să asigure clădirile înregistrate fiscal drept locuințe, dacă acestea sunt folosite în continuare ca locuințe. Obligația se aplică atât la oraș, cât și la sat, conform Legii nr. 260/2008, în forma modificată care se aplică din 11 noiembrie 2023.

Legea prevede amenda între 100 și 500 de lei pentru nerespectarea obligației. Primarul sau persoanele împuternicite de acesta constată lipsa poliței și aplică sancțiunea. În relatarea din 2025, reprezentanții Primăriei Corbeanca semnalau dificultăți la sancționarea copropietarilor și în cazurile cu mai multe imobile la aceeași adresă.

Există o excepție: locuințele din clădiri încadrate printr-o expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură prin polița obligatorie până la recepția lucrărilor de consolidare. Excepția depinde de încadrarea oficială a clădirii, nu doar de vechimea ei.

Când începe asigurarea și ce pagube acoperă

Polița obligatorie, numită PAD, acoperă pagubele produse de cutremure, inundații și alunecări de teren. Ea nu înseamnă acoperire pentru orice stricăciune apărută în locuință. Contractul este valabil cel puțin 12 luni.

Pentru o poliță nouă, acoperirea începe cel mai devreme la ora 00:00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la emiterea contractului. La reînnoire, legea permite începerea cel mai devreme în ziua următoare emiterii, dar nu înainte să expire polița veche. Astfel, data cumpărării nu este întotdeauna și prima zi în care locuința este protejată.

Aproape trei din patru locuințe nu au poliță

La 31 octombrie 2026 erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, potrivit datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Acestea acopereau 24,95% dintre locuințe, adică aproximativ una din patru.

Proporția națională arată câte locuințe sunt asigurate, nu câte amenzi au fost date. În Corbeanca, cifra relatată pentru amenzi rămâne cea de aproape 1.800, comunicată în octombrie 2025.