Industria auto din România a pierdut peste 1.700 de posturi după restrângerea activității, arată un document al Ministerului Economiei obținut de Profit.ro. La Dacia, companie controlată de Renault, au avut loc două programe de plecări voluntare în 2026.

Cifra ministerului privește întregul sector, nu doar uzina Dacia de la Mioveni sau fabrica Ford Otosan de la Craiova. Ford Motor Company și Koç Holding sunt principalii acționari ai Ford Otosan. Documentul nu împarte posturile pierdute între fabrici și furnizori și nu indică perioada exactă pentru care au fost calculate.

Dacia a avut două programe de plecări voluntare

Primul program din 2026 s-a adresat angajaților cu contract pe durată nedeterminată din zone unde se reducea sau înceta activitatea, se încheiau proiecte ori se schimbau posturile prin automatizare sau reorganizare. Dacia a spus că puteau beneficia aproximativ 260 de oameni, nu că toți au plecat. Pentru cei acceptați, încetarea contractelor era prevăzută la 1 martie.

Al doilea program a primit înscrieri între 5 și 20 octombrie. Aprobările erau prevăzute între 21 și 23 octombrie, iar contractele celor acceptați urmau să înceteze la 1 noiembrie. Numărul celor care au plecat prin acest program nu a fost comunicat.

Sumele oferite angajaților acceptați au depins de vechime și au fost diferite în cele două programe:

Vechime Martie (lei net) Noiembrie (lei net) Până la 2 ani 25.000 45.000 Între 2 și 4 ani 63.000 85.000 Între 4 și 8 ani 113.000 125.000 Între 8 și 12 ani 137.000 150.000 Între 12 și 16 ani 167.000 180.000 Peste 16 ani 210.000 210.000

Pentru anumite cazuri de boală profesională sau invaliditate în urma unui accident de muncă, suma putea ajunge la 240.000 de lei net. Acestea sunt compensațiile prevăzute pentru programele din 2026, nu plăți promise tuturor angajaților Dacia.

Într-un interviu acordat AutoPro în octombrie, Mihai Bordeanu, directorul general Dacia România, a spus că, de la sfârșitul lui 2025 până atunci, plecaseră 1.000 de angajați cu contract pe durată nedeterminată și peste 700 cu contract pe durată determinată. Declarația se referă la Dacia și la un interval precizat de director; nu este o împărțire pe firme a cifrei ministerului pentru întregul sector.

Uzinele au produs mai puține mașini decât anul trecut

În primele zece luni din 2026, Dacia și Ford Otosan au produs împreună 398.061 de automobile, față de 453.955 în aceleași luni din 2025, potrivit datelor publicate de ACAROM la 13 noiembrie. Scăderea a fost de 12,3%. Din totalul acestui an, 202.931 de mașini au fost produse la Dacia și 195.130 la Ford Otosan.

La Dacia, sindicatul a indicat în octombrie o reducere a producției cu 100 de vehicule pe zi, la 1.060, și trecerea de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. La Ford Otosan, oprirea dintre 1 și 19 august a fost programată pentru lucrări la fabrică, nu anunțată ca reducere de personal.

Sprijinul pentru industria auto nu a fost decis

Ministerul Economiei ia în calcul măsuri pentru a reduce cheltuielile cu energia și a continua programul Rabla între 2027 și 2030. Bugetul programului nu ar fi mai mic decât în 2024. Sunt propuneri, nu bani aprobați pentru angajați sau pentru uzine. Unele schimbări dorite de minister depind și de decizii la nivelul Uniunii Europene.