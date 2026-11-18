La un an după terminarea facultății, 58,2% dintre absolvenții de licență din 2024 lucrau, față de 76,3% dintre cei din promoția 2020 la aceeași distanță de absolvire, arată un studiu realizat de UEFISCDI împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. Pentru tinerii care vor să se întrețină dintr-un salariu după facultate, datele arată că mai puțini dintre cei chestionați au ajuns să lucreze în primul an.

Diferența dintre cele două promoții este de 18,1 puncte procentuale. Procentul arată câți absolvenți lucrau, nu cât câștigau și nici cât a durat căutarea unui loc de muncă pentru fiecare dintre ei.

Câți absolvenți lucrează în domeniul studiat

Dintre absolvenții de licență din 2024 care lucrau, 32,8% aveau un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit. Pentru promoția 2020, proporția la aceeași distanță de absolvire era de 48,5%. Așadar, cifra de 32,8% se referă numai la cei care aveau un loc de muncă, nu la toți absolvenții.

În cazul promoției 2024, calculul pentru legătura dintre muncă și studii s-a bazat pe 78 de răspunsuri valide dintre cei 86 de absolvenți de licență ocupați din grupul analizat. La cinci ani de la absolvire, 88,9% dintre cei din promoția 2020 lucrau; pentru promoția 2016, proporția măsurată la cinci ani fusese de 91,2%. Aceste din urmă cifre privesc cinci ani după facultate, nu primul an.

Jumătate dintre respondenți nu au avut posibilitatea să facă practică

Studiul arată și ce experiență de lucru au putut obține absolvenții în timpul facultății. Din totalul celor care au răspuns, 51,0% au spus că nu au avut deloc posibilitatea unui stagiu de practică. Răspunsurile despre stagii se împart astfel:

51,0% nu au avut posibilitatea să facă practică;

25,3% au făcut un stagiu neplătit;

13,3% au făcut un singur stagiu plătit;

8,2% au făcut mai multe stagii în domeniul studiat;

2,2% au făcut mai multe stagii, inclusiv în alte domenii.

Cei 13,3% reprezintă o parte din totalul respondenților, nu din grupul celor care au avut acces la practică. Studiul nu arată prin această cifră cât câștigă, de regulă, un student aflat într-un stagiu.

Printre absolvenții care lucrau, 20,5% dintre cei care făcuseră practică aveau un post sub nivelul pregătirii lor. Proporția era de 43,1% în rândul celor care nu avuseseră posibilitatea unui stagiu. Autorii descriu o legătură între cele două situații, nu spun că practica, singură, a produs diferența.

Cât de sigure sunt procentele din studiu

Lucrarea se numește „De la universitate la piața muncii” și a fost publicată în 2026 de UEFISCDI, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. Au fost analizate răspunsurile a 558 de persoane, culese online între noiembrie 2025 și aprilie 2026. Metodologia arată că rezultatele au fost ajustate după datele registrului universitar, dar grupul chestionat nu este reprezentativ pentru toți absolvenții din România.

Prima ediție a cercetării, făcută pentru promoțiile 2016 și 2020, a avut 6.636 de răspunsuri valide. Raportul din 2026 include și o verificare prin registrul contractelor de muncă: la 31 octombrie 2025 aveau contract activ 64,6% dintre absolvenții români din 2024 și 77,1% dintre cei din 2020. Registrul nu cuprinde munca pe cont propriu sau munca în străinătate, astfel că aceste procente măsoară altceva decât răspunsurile despre toate formele de muncă.