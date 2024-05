Compania DDD®: Expertul Românesc în Deratizare și Dezinsecție la Standard European Soluții Avansate pentru un Mediu Sănătos și Sigur

Într-o lume în care igiena și siguranța sunt esențiale pentru succesul oricărei afaceri, Compania DDD® se angajează să furnizeze servicii de deratizare și dezinsecție de cea mai înaltă calitate. Aflați cum putem proteja afacerea dumneavoastră și menține un mediu curat și sigur pentru angajați și clienți.

De la Vânătoarea de Rozătoare la o Afacere de Succes

Gabriel Munteanu a fondat Compania DDD® – Constance Perfect Clean SRL – în anul 2011, inspirat de o experiență personală neplăcută. În primăvara anului 2009, la scurt timp după ce a achiziționat o casă pentru familia sa, a descoperit că locuința era infestată cu rozătoare.

„Am constatat că am cumpărat casa cu tot cu un «bonus» sub formă de rozătoare. Am apelat inițial la metodele rapide și clasice, «Sfânta Mătură», încercând să îi prind fără să fac mare tărăboi, pentru a nu-mi speria soția care era și însărcinată, și avea o frică extremă față de aceste vietăți. Soția tot avea impresia că mătur zilnic, pentru că mă vedea tot timpul cu mătura în mână,” povestește Gabriel Munteanu.

Soluția „Sfintei Mături” nu a funcționat, așa că Gabriel Munteanu a apelat la serviciile unei firme de profil. Din păcate, rezultatele nu au fost pe măsura investiției, nu a primit garanție pentru serviciile oferite și nici factură fiscală. Așa i-a venit ideea de a înființa o companie care să presteze servicii profesioniste de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD), oferind garanție, proces verbal și factură fiscală – o firmă serioasă.

Documentare și Certificare

A urmat o perioadă de documentare și studiu intens, finalizată cu obținerea certificatelor și calificărilor necesare. Printre acestea se numără diploma modul 5, reînnoită din trei în trei ani de Ministerul Sănătății, după un examen de testare periodică a noțiunilor fundamentale din domeniu, și certificatul de operator DDD emis de Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului.

Compania DDD in 2018 a devenit prima firma de profil din Romania acreditată conform standardului european CEPA (Confederația Europeană a Asociațiilor din Domeniul Combaterii Dăunătorilor). Gabriel Munteanu, membru al ANODDD din 2014, a reprezentat România la toate întrunirile CEPA din Bruxelles până la începerea pandemiei de COVID-19.

Deratizare Eficientă pentru Protecția Afacerii Dumneavoastră

Rozătoarele pot provoca daune semnificative și pot transmite boli periculoase. Serviciile noastre de deratizare sunt concepute pentru a oferi soluții durabile și eficiente. Echipa Compania DDD® este specializată în identificarea și eliminarea punctelor de acces ale rozătoarelor și în implementarea măsurilor preventive pentru a asigura protecția continuă a afacerii dumneavoastră.

Pentru a stabili costul serviciilor de deratizare, evaluăm dimensiunea și complexitatea spațiului tratat. Pentru zonele interioare, cum ar fi subsolurile sau clădirile comerciale, costul este calculat pe metru pătrat. În cazul spațiilor exterioare, cum ar fi parcurile sau terenurile agricole, costul este calculat pe hectar. Prin această evaluare specifică, oferim estimări precise și transparente.

Compania DDD® utilizează metode și echipamente de ultimă generație pentru a asigura eficiența maximă a intervențiilor de deratizare. Folosim capcane și momeli specializate, care sunt amplasate strategic pentru a maximiza capturile și a minimiza impactul asupra mediului. De asemenea, oferim servicii de monitorizare continuă pentru a asigura controlul pe termen lung al populațiilor de rozătoare.

Evaluări și Rapoarte de Trend

Conform standardului CEPA Certified, efectuăm evaluări detaliate și emitem rapoarte de trend care permit clienților să monitorizeze evoluția populațiilor de dăunători. Cream planuri de amplasament pentru stațiile de intoxicare, asigurându-ne că acestea sunt poziționate strategic în fiecare locație, în conformitate cu nevoile specifice ale fiecărei unități.

Metode Chimice și Nonchimice

Utilizăm metode chimice de combatere a rozătoarelor doar acolo unde legislația ne permite și unde este absolut necesar. În rest, implementăm metode SAFE nonchimice, reducând astfel riscul de contaminare accidentală la zero. Această abordare combinată asigură eficiența maximă a tratamentelor și protecția mediului înconjurător.

Soluții Personalizate de Dezinsecție

Insectele zburătoare și târâtoare pot reprezenta un risc semnificativ, în special în spațiile mari și complexe. Compania DDD® utilizează tehnologii avansate și echipamente de ultimă generație pentru a asigura eliminarea eficientă a insectelor. Metodele noastre includ pulverizarea, nebulizarea, aplicarea de geluri specifice și utilizarea capcanelor adezive. Fiecare soluție este adaptată la specificul spațiului și la tipul de dăunători, asigurând astfel eficiența maximă a intervenției.

Intervențiile noastre sunt rapide și eficiente, contribuind la protejarea sănătății și siguranței angajaților și clienților dumneavoastră. În funcție de necesitățile specifice, putem implementa soluții de dezinsecție pentru spații comerciale, industriale sau rezidențiale, asigurând o dispersie uniformă a substanțelor insecticide și acoperind chiar și cele mai inaccesibile colțuri.

Beneficiile Serviciilor DDD pentru Afaceri cu Suprafețe Extinse

Certificări Europene și Calitate Garantată

Compania DDD® este mândră să fie prima și singura firmă 100% românească certificată la nivel european conform standardului CEPA Certified® – CEN EN 16.636. Această certificare garantează că serviciile noastre de deratizare și dezinsecție sunt la cele mai înalte standarde europene, asigurând clienților noștri un nivel de calitate și siguranță recunoscut pe plan internațional.

Pentru afaceri cu suprafețe mari sau rețele extinse de locații la nivel național, acest lucru înseamnă că beneficiază de:

Coerență și uniformitate : Serviciile noastre sunt prestate la același nivel de excelență, indiferent de locație.

: Serviciile noastre sunt prestate la același nivel de excelență, indiferent de locație. Satisfacerea cerințelor riguroase : Ne adaptăm intervențiile pentru a respecta cerințele stricte ale auditărilor externe și pentru a asigura conformitatea cu reglementările internaționale.

: Ne adaptăm intervențiile pentru a respecta cerințele stricte ale auditărilor externe și pentru a asigura conformitatea cu reglementările internaționale. Relații de încredere: Avem o experiență vastă în colaborarea cu companii cu multiple locații, asigurându-ne că toate operațiunile sunt gestionate profesional și eficient.

Posibilitatea Achiziției Directe prin SEAP

Compania DDD® este prezentă pe platforma SEAP, facilitând colaborarea cu instituțiile publice și asigurând respectarea normelor de achiziție publică. Autoritățile contractante pot achiziționa direct serviciile noastre în valoare de până la 270.120 lei/an pentru un singur cod CPV, cum ar fi 90921000-9 pentru servicii de dezinsecție sau dezinfectie și 90923000-3 pentru servicii de deratizare.

Conform modificărilor Directivei Europene privind pragurile aplicabile ale procedurilor de achiziție publică, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024, și în conformitate cu Art. 7 din Legea nr. 98/2016, autoritățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii dacă valoarea estimată, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei. Aceste praguri sunt stabilite prin regulamentele delegate (UE) nr. 2023/2495, nr. 2023/2496, nr. 2023/2497 și nr. 2023/2510 și sunt reflectate în notificările ANAP pentru perioada 2024-2025.

Interviu cu Gabriel Munteanu, CEO al Companiei DDD®

Reporter: Cum a început totul pentru Compania DDD®?

Gabriel Munteanu: Am fondat Compania DDD în 2011, după o experiență personală neplăcută. În primăvara anului 2009, la scurt timp după ce am achiziționat o casă pentru familia mea, am descoperit că locuința era infestată cu rozătoare. Am încercat inițial să le combat cu metode clasice, dar fără succes. Am apelat la o firmă de profil, însă am fost dezamăgit de rezultatele obținute și de lipsa garanțiilor. Așa a apărut ideea de a înființa o companie care să ofere servicii profesioniste de DDD, cu garanții și transparență.

Reporter: Ce certificări ați obținut pentru Compania DDD®?

Gabriel Munteanu: Am investit mult timp și resurse în obținerea certificărilor necesare. Am acreditat Compania DDD conform standardului european CEPA și suntem membri ai ANODDD. Am reprezentat România la întrunirile CEPA din Bruxelles și am continuat să ne dezvoltăm și să ne certificăm la cele mai înalte standarde, inclusiv ISO și alte acreditări naționale și internaționale.

Reporter: Cum a afectat pandemia de COVID-19 activitatea companiei?

Gabriel Munteanu: Pandemia a adus provocări majore, dar și oportunități. Serviciile de dezinfecție au devenit esențiale, iar noi am răspuns prompt la aceste nevoi. Un moment de referință a fost dezinfecția spitalului Dimitrie Gerota, unde am fost singura firmă care a acceptat provocarea în plină criză. Am demonstrat că putem face față celor mai dificile situații și am consolidat încrederea clienților noștri.

Mesajul Fondatorului

„Cred în servicii D.D.D. corecte și de calitate, în transparența decizională și în parteneriate corecte. Cred în Compania DDD® și în puterea ei de a schimba piața serviciilor D.D.D. prin corectitudine, profesionalism, seriozitate, devotament și grijă față de client.

Într-o perioadă în care etica muncii și a prestarilor de servicii este interpretată în funcție de viziunea fiecărui prestator, cred că ascultarea partenerului de afaceri, dăruirea și profesionalismul au fost, sunt și vor fi factorii de succes ai unei afaceri.

Cred că doar cu o echipă de oameni care împărtășesc credințele mele putem duce mai departe viziunea Companiei DDD®. Voi continua, indiferent de situație, să selectez oameni care au caracter, cu o etică a muncii sănătoasă și care apreciază valorile Companiei DDD®.

Voi colabora, indiferent de situație, cu oameni care au aceleași aspirații ca și mine și îmi doresc ca toți partenerii de afaceri ai Companiei DDD® să aprecieze și să fie în asentimentul acestor valori.”

Implicarea Internațională a Companiei DDD®

Gabriel Munteanu, CEO al Companiei DDD®, în calitate de membru al consiliului de conducere al ANODDD (Asociația Națională a Operatorilor de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare), a avut o contribuție semnificativă la nivel internațional. Participând activ la sesiuni de lucru și întâlniri la Bruxelles, în cadrul European Committee of the Regions, a reprezentat România și a jucat un rol esențial în dezvoltarea standardului unic de combatere a dăunătorilor.

Prin colaborarea și interacțiunile sale cu liderii din industria pest control din întreaga Uniune Europeană și din afara acesteia, Gabriel Munteanu a contribuit la crearea unei viziuni și metodologii de combatere integrată a dăunătorilor, conformă cu cerințele UE. Aceste schimburi continue de experiențe cu companiile europene au permis Companiei DDD® să dezvolte o abordare complexă și profesională pentru fiecare locație tratată.

Acest nivel de colaborare internațională a permis Companiei DDD® să acumuleze un know-how vast și să implementeze cele mai avansate practici de pest control în România. Astfel, suntem capabili să oferim cele mai specializate servicii integrate de control al dăunătorilor, adaptate nevoilor specifice ale fiecăruia dintre clienții noștri.

Avantajele Colaborării cu Compania DDD®

Colaborând cu Compania DDD®, beneficiați de:

Expertiză și experiență în domeniu : Cu peste 13 ani de activitate, suntem lideri în industria DDD și prima firmă 100% românească acreditată la nivel european conform CEPA Certified®.

: Cu peste 13 ani de activitate, suntem lideri în industria DDD și prima firmă 100% românească acreditată la nivel european conform CEPA Certified®. Soluții personalizate : Adaptăm intervențiile noastre la specificul fiecărui client, asigurând eficiență maximă.

: Adaptăm intervențiile noastre la specificul fiecărui client, asigurând eficiență maximă. Echipamente și tehnologii de ultimă generație : Utilizăm echipamente moderne pentru a garanta rezultate optime.

: Utilizăm echipamente moderne pentru a garanta rezultate optime. Intervenții rapide și eficiente : Răspundem prompt solicitărilor și intervenim rapid pentru a minimiza disconfortul. Deținem puncte de lucru autorizate în țară pentru a avea acoperire națională.

: Răspundem prompt solicitărilor și intervenim rapid pentru a minimiza disconfortul. Deținem puncte de lucru autorizate în țară pentru a avea acoperire națională. Certificări și standarde europene de calitate: Suntem certificați CEPA Certified – CEN EN 16.636, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, și ISO 27001, asigurând respectarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Testimoniale ale Clienților Noștri

„RECOMANDARE

SC FAN COURIER EXPRESS SRL, cu sediul în București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/4014/2001, CUI R013838336, tel. 021 9336, având contul bancar RO50RZBR0000060005285217, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Pipera, în calitate de BENEFICIAR, are încheiat cu S.C. DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN S.R.L., Contract de prestări servicii de Dezinsecție și Deratizare Nr. 10UP/15.05.2015.

Firma a respectat clauzele contractuale cu privire la calitate și termenele de execuție a operațiunilor.

Având în vedere calitatea serviciilor oferite, recomandăm firma S.C. DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN S.R.L., și altor unități de a intra în relații contractuale cu aceasta.

Prezentul document a fost întocmit în baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.”

Colaborare de succes de peste 9 ani de zile cu rețeaua locațiilor FAN COURIER.

Contactați-ne pentru Oferte Personalizate

Pentru a afla mai multe despre serviciile noastre de dezinsecție și deratizare, vă invităm să ne contactați. Echipa Compania DDD® este pregătită să vă ofere soluții adaptate nevoilor afacerii dumneavoastră.

Concluzie

Protejați-vă afacerea cu serviciile profesionale oferite de Compania DDD®. Suntem dedicați să asigurăm un mediu curat și sigur pentru toate tipurile de spații comerciale și industriale. Contactați-ne astăzi pentru o ofertă personalizată!

Date de Contact

Compania DDD®

Email: office@companiaddd.ro

Tel: 0763.662.662

Website: www.companiaddd.ro

Website: www.0219662.ro