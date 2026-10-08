Motorina s-ar putea apropia de 12 lei pe litru în România dacă expirarea reducerii accizei se suprapune cu scumpirile internaționale și cu majorarea costurilor de asigurare și transport prin Marea Neagră. La începutul lunii octombrie, prețul se apropia deja de 11 lei pe litru în marile orașe. Atingerea pragului superior rămâne un scenariu condiționat de aceste presiuni.

Reducerea accizei, taxa aplicată carburantului, este programată să expire la 15 octombrie, potrivit analizei Frames citate de Playtech. Eliminarea facilității ar putea adăuga aproximativ 85 de bani la litrul de carburant. Peste această posibilă majorare s-ar putea suprapune costurile suplimentare ale aprovizionării.

Riscul din Marea Neagră majorează factura asigurării

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că incidentele cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră sporesc cheltuielile de asigurare și transport. Intrarea unei nave într-o zonă periculoasă presupune acoperirea unor riscuri mai mari, pentru care asigurătorii cer prime suplimentare.

Analiza Frames prezintă următoarele niveluri ale costurilor:

În condiții normale, o poliță obișnuită pentru transportul maritim costa aproximativ 0,2%-0,5% din valoarea încărcăturii, transportului și asigurării.

Pentru anumite mărfuri transportate prin Marea Neagră, primele suplimentare pentru riscul de război au ajuns la 10-15 dolari pe tonă.

Costul total al asigurării poate urca la 1%-2% din valoarea mărfii.

„Pentru o singură cursă de șapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave”, explică analistul economic Adrian Negrescu.

Estimările pe litru diferă de cifrele exprimate pe tonă

Cotațiile Platts pentru motorina standard, folosite ca reper al prețului internațional, au depășit 1.600 de dolari pe tonă. La acest nivel, calculele prezentate în analiză estimează că majorarea asigurării între intervalele menționate ar adăuga aproximativ 13-29 de dolari pentru fiecare tonă.

Playtech indică aproximativ 1.200 de litri de motorină pe tonă și avansează un impact de 5-12 cenți pe litru, respectiv circa 6-15 bani pe litru după taxa pe valoarea adăugată (TVA). Estimările diferă însă: intervalul în cenți nu corespunde împărțirii costului suplimentar pe tonă la volumul indicat, iar valoarea în bani nu reprezintă echivalentul intervalului în cenți.

Importurile depind și de tarifele navelor și de rutele disponibile

România apelează și la importuri pentru a acoperi consumul de motorină. Astfel, aprovizionarea depinde atât de cantitatea de combustibil rafinat disponibilă pe piață, cât și de cheltuielile și condițiile în care acesta poate ajunge în țară.

Asigurarea reprezintă doar o componentă a transportului maritim. Navlurile sunt tarifele percepute pentru transportul mărfurilor cu navele.

„Pare puțin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi și mai sigure și întârzierile în aprovizionare”, a explicat Negrescu.

Rutele ocolitoare pot însemna și consum suplimentar de combustibil. Eventualele cheltuieli de securitate și problemele de aprovizionare pot adăuga alte costuri celor suportate de operatorii care acceptă curse prin zone cu risc.

Scumpirea transportului rutier poate ajunge în prețul mărfurilor

Motorina este folosită de o mare parte a transportului rutier de mărfuri. Camioanele livrează alimente, băuturi, materiale de construcții, produse industriale și colete, iar transportatorii încearcă, în general, să includă cheltuielile suplimentare cu carburantul în tarife.

Potrivit explicației prezentate de Playtech, producătorii, distribuitorii sau comercianții pot suporta o parte din diferență și pot transfera alta în prețul produselor. O creștere a costurilor de transport ar putea astfel să se transmită treptat în sumele plătite de consumatori.