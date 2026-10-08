Exporturile de energie și aviația, două activități importante pentru regiune, sunt afectate de conflict.

Prețurile mai mari ale petrolului nu au compensat reducerea volumelor exportate, care a diminuat producția și veniturile guvernamentale, arată actualizarea regională publicată de bancă marți, 6 octombrie, potrivit Euronews.

Banca Mondială a avertizat că infrastructura avariată și investițiile amânate ar putea frâna creșterea economică și după încetarea perturbărilor imediate.

În septembrie au existat însă 14 zile în care exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au depășit nivelurile anterioare războiului. Transporturile au trecut atât prin strâmtoarea Hormuz, cât și pe rute alternative, conform datelor provizorii Kpler relatate miercuri de Reuters și preluate de Euronews.

Edison a cumpărat gaze pentru a înlocui livrările din Qatar

Perturbările aprovizionării se resimt și în Europa, unde cumpărătorii au fost nevoiți să înlocuiască livrările de gaze care nu au mai sosit. Compania italiană de energie Edison a anunțat la 28 septembrie că QatarEnergy a prelungit până la începutul lui decembrie notificarea de forță majoră, prin care invocă imposibilitatea de a efectua alte livrări programate.

Notificarea afectează în total 35 de încărcături, între aprilie și începutul lui decembrie. Acestea reprezintă aproximativ 4,6 miliarde de metri cubi de gaz destinați terminalului italian Adriatic LNG, pentru gaz natural lichefiat.

Edison a precizat că a cumpărat cantități de înlocuire și că își poate îndeplini angajamentele față de clienți.

Unele transporturi de gaze reușesc să treacă prin zonă. Patru nave care transportau gaz natural lichefiat din Qatar au reapărut în afara strâmtorii Hormuz în jurul datelor de 2-3 octombrie, a relatat luni Reuters, conform Euronews.

Traficul aerian scade mai repede decât capacitatea disponibilă

Indicatorul ia în calcul atât numărul pasagerilor plătitori, cât și distanța parcursă.

Capacitatea disponibilă s-a redus cu 9,3%. Cum traficul a coborât mai rapid, o proporție mai mare a locurilor a rămas neocupată. Transportatorii regionali preiau totuși și pasageri ale căror zboruri au fost anulate de companii europene și de alți operatori.

Consultantul în aviație Omar Hashmi a explicat că Emirates, Qatar Airways și Etihad transportă atât vizitatori ai Golfului, cât și pasageri care fac legătura spre alte destinații prin aeroporturile lor principale. El a arătat că rutele mai lungi cresc cheltuielile cu combustibilul.

„Când spațiul aerian este închis, iar rutele devin mai lungi, apare și problema schimbării orarelor de zbor”, a declarat Hashmi pentru Euronews.

Qatar a avertizat marți, la o informare de presă în Doha, că întreaga lume plătește pentru conflict, în timp ce continuau eforturile diplomatice pentru avansarea discuțiilor dintre Washington și Teheran.