Sistemul de pensii private din România continuă să câștige în profunzime, în relevanță economică și, poate cel mai important, în capacitatea de a construi capital pe termen lung.

La finalul lunii iunie 2026, activele totale administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 246,2 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a 12,35% din PIB. Dincolo de amploarea acestei creșteri, cifra vorbește despre maturizarea unui sistem care a devenit una dintre cele mai importante surse de capital instituțional din economia românească.

Pilonul II concentrează active de 237,4 miliarde de lei, iar Pilonul III a ajuns la 8,78 miliarde de lei. În același timp, numărul total al participanților a urcat la 9,64 milioane, ceea ce arată că dimensiunea financiară a sistemului este însoțită de o bază socială tot mai largă.

Există însă o perspectivă pe care o consider esențială atunci când vorbim despre pensiile private. Aceste fonduri funcționează într-un orizont investițional de zeci de ani, iar evaluarea activelor la prețurile pieței poate genera, firesc, perioade de volatilitate pe termen scurt. Istoria ultimilor ani a arătat însă capacitatea sistemului de a traversa șocuri financiare succesive și de a-și păstra robustețea fundamentală.

Structura investițiilor spune, la rândul ei, ceva important despre rolul pe care pensiile private îl joacă în economia românească. Aproximativ 67% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acțiuni, cu o concentrare semnificativă asupra pieței financiare locale. Capitalul acumulat pentru pensiile viitoare participă astfel, încă de astăzi, la finanțarea economiei și la dezvoltarea pieței de capital.

Într-o societate care va trebui să răspundă tot mai serios provocării demografice, pensiile private trebuie privite dincolo de dinamica unui semestru sau de fluctuațiile unei piețe. Ele reprezintă o construcție de termen lung, bazată pe acumulare, disciplină investițională și încredere.

Iar poate acesta este cel mai relevant indicator al evoluției sistemului – faptul că, după aproape două decenii de dezvoltare, pensiile private au devenit deja o componentă structurală a economiei românești și unul dintre pilonii prin care economisirea de astăzi se transformă în securitate financiară pentru viitor.

Raportul ASF privind evoluția pieței pensiilor private în primul semestru al anului 2026 poate fi consultat aici – https://shorturl.at/s6X4z