Românii dețin criptoactive cu o valoare estimată la 12 miliarde de euro, fără schema de compensare disponibilă pentru acțiunile păstrate la un intermediar autorizat, în cazul falimentului acestuia. Suma se apropie de cele 15,1 miliarde de euro administrate de fondurile de investiții distribuite în România.

Despre amploarea deținerilor a vorbit Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședintele ASF, la deschiderea summitului administratorilor de fonduri din România, potrivit ZF.ro: „Există o atracție către criptoactive și, din păcate, în România, în urma unor studii realizate la nivelul instituțiilor noastre, este cea mai mare rată de deținere în rândul populației din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că undeva spre 15% din populația României are dețineri de criptoactive. Tendința este ca în 2030 să mergem spre 27-28%”.

Activele fondurilor distribuite pe piața românească au ajuns la 81 de miliarde de lei, cu aproape 30% peste nivelul de la începutul anului, a amintit oficialul.

Protecția la falimentul intermediarului diferă între acțiuni și criptoactive

Pentru acțiunile ținute la un intermediar autorizat, schema de compensare acoperă până la 20.000 de euro dacă acesta intră în faliment. Pentru criptoactive nu există o schemă similară. Prețurile lor pot coborî puternic în câteva ore sau zile, iar investitorii pot pierde o parte mare din banii plasați.

În privința supravegherii acestui segment, Avrămescu a declarat: „Suntem singura țară care nu are autoritate națională competentă în zona criptoactivelor în prezent. Mare paradox: sunt fluxuri financiare care circulă pe lângă noi și nimeni nu poate să le vadă, nimeni nu poate să le supravegheze, nimeni nu poate să le monitorizeze […] Nu este normal să lăsăm lângă noi să se desfășoare activități neautorizate”.

El a legat ponderea ridicată a populației care deține criptoactive de nivelul educației financiare, domeniu în care România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, potrivit afirmațiilor sale.

„Mirajul câștigurilor peste noapte, din păcate, nu face altceva decât să erodeze încrederea într-un sistem financiar care a fost construit în ultimii 30 de ani cu muncă și cu eforturi din partea tuturor celor care sunt implicați în această industrie”, a avertizat prim-vicepreședintele.

Numărul deținătorilor cripto îl depășește pe cel al investitorilor la bursă

Aplicată unei populații de aproximativ 19 milioane de oameni, ponderea indicată de oficial înseamnă aproape 2,9 milioane de persoane, conform calculelor ZF.ro.

Celelalte segmente ale pieței financiare au următoarele efective:

La bursă, intermediarii raportau aproximativ 325.000 de investitori la finalul lunii iunie, conform Fondului de Compensare a Investitorilor.

Fondurile deschise locale aveau peste 1,4 milioane de investitori, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri.

Pilonul III de pensii avea 1,1 milioane de participanți.

Pilonul II, obligatoriu pentru salariații sub 35 de ani, avea 8,54 milioane de participanți, fiind singurul dintre aceste segmente cu un număr mai mare decât cel estimat pentru deținătorii de criptoactive.

Avrămescu avertizează și asupra așteptărilor investitorilor în fonduri

Fondurile de investiții au obținut în ultimul an randamente, adică rezultate ale investițiilor, de până la 73%. Oficialul a adresat și acestei industrii un avertisment privind așteptările clienților: „Randamentele nu reprezintă o garanție pentru viitor. Oamenii, clienții, consumatorii au fost învățați în ultima perioadă doar să câștige. Acum experimentează pe propria piele cum este să și piardă. Lucrurile astea fac parte din viața normală, sănătoasă a unei piețe financiare”, a spus el.

Avrămescu și-a exprimat totodată încrederea în calitatea și experiența oamenilor care lucrează în instituții.

Pentru administratorii de fonduri, următorul pas anunțat era modificarea Regulamentului nr. 9, care le stabilește regulile de funcționare. Modificarea urmărea creșterea transparenței costurilor, taxelor și comisioanelor, pentru o informare mai corectă și o protecție mai mare a investitorilor. Aprobarea de către ASF era prevăzută pentru săptămâna următoare intervenției sale.