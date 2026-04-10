Conceptul de „oraș care nu doarme niciodată” devine un obiectiv tot mai concret pentru urbaniști, iar cheia transformării stă în două elemente esențiale: facilități extinse și accesibilitate neîntreruptă. Transformarea unui centru urban într-un ecosistem vibrant, care funcționează non-stop, nu este o simplă decizie administrativă. Este, în schimb, rezultatul unei planificări meticuloase.

Ce înseamnă un oraș non-stop?

La prima vedere, ideea pare simplă. Magazine și restaurante deschise la orice oră. Dar lucrurile stau puțin diferit. Un oraș cu adevărat funcțional 24 de ore din 24 înseamnă mult mai mult decât divertisment nocturn. Vorbim despre o infrastructură completă, gândită să deservească cetățeni cu programe de lucru atipice, turiști sosiți la ore târzii și industrii care operează în flux continuu.

este vorba despre accesibilitate. V-ați gândit vreodată cum ar arăta orașul vostru dacă totul ar fi deschis la 3 dimineața? De la farmacii și supermarketuri la săli de sport și servicii publice esențiale, totul trebuie să fie la îndemână. Iar asta implică o regândire fundamentală a modului în care sunt organizate serviciile.

Planificarea este totul

A face un oraș să funcționeze fără pauză necesită o planificare extraordinară. Nu poți pur și simplu să decretezi program prelungit. Fiecare aspect trebuie analizat și coordonat, de la rețelele de transport public care trebuie să circule și pe timpul nopții, până la asigurarea siguranței pe străzi la ore târzii și gestionarea poluării fonice în zonele rezidențiale.

E un efort uriaș.

Și tocmai aici intervine planificarea strategică. Aceasta trebuie să integreze nevoile sectorului privat (retail, HoReCa) cu capacitatea sectorului public de a susține acest ritm (poliție, salubritate, transport). Fără o viziune clară și o foaie de parcurs detaliată, proiectul riscă să se transforme într-un haos costisitor.

Impactul dincolo de conveniență

Beneficiile economice sunt evidente. Un oraș activ 24/7 atrage investiții, stimulează turismul și creează locuri de muncă în diverse sectoare, în special în cel al serviciilor. Ba chiar poate contribui la fluidizarea traficului, distribuind fluxurile de navetiști pe un interval de timp mult mai larg.

Numai că există și provocări sociale. Cum vine asta? Păi, trebuie asigurată protecția angajaților care lucrează în ture de noapte și trebuie prevenită adâncirea inegalităților între diferite zone ale orașului. E drept că nu toate cartierele vor beneficia în mod egal de această transformare, cel puțin nu în faza inițială. De aceea, planificarea trebuie să includă și o componentă socială puternică (de la siguranță publică la acces la servicii medicale de urgență), pentru a garanta că dezvoltarea este echitabilă și sustenabilă pentru toți locuitorii.