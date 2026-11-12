Proprietarii apartamentelor din blocuri construite legal nu vor plăti la Timișoara impozit dublu doar pentru că au închis balconul fără autorizație. Primăria Timișoara a anunțat pe 12 noiembrie 2026 că nu le aplică majorarea de 100%. Proprietarii pot cere separat autorizația pentru lucrare.

Regula privește balconul închis după construirea legală a blocului. Pentru clădirile ridicate integral fără autorizație, majorarea de 100% a impozitului rămâne prevăzută de Legea nr. 169/2026. Ea se aplică de la constatarea lucrărilor fără autorizație până la autorizarea lor ulterioară sau desființare.

De ce impozitul apartamentului nu se dublează

Ministerul Dezvoltării a aprobat pe 5 noiembrie 2026 instrucțiuni pentru aplicarea legii în cazul balcoanelor. Publicate în Monitorul Oficial pe 6 noiembrie, acestea arată că un balcon închis ulterior fără autorizație se tratează diferit de o clădire construită integral fără autorizație. Primăria Timișoara aplică această explicație la impozitul apartamentelor din blocurile construite legal. Instrucțiunile dau exemplul unui apartament de 70-80 mp cu un balcon modificat fără autorizație de 3-4 mp, dar nu stabilesc o regulă de recalculare separată a impozitului doar pentru balcon.

Instrucțiunile lămuresc cum aplică autoritățile legea; textul din lege privind majorarea impozitului a rămas același. Proprietarul unui balcon închis fără autorizație are în continuare de cerut autorizarea lucrării dacă vrea să intre în legalitate.

Lucrările terminate de peste trei ani și riscul de amendă

Primăria spune că nu va amenda proprietarii pentru balcoanele închise fără autorizație dacă lucrările s-au terminat cu mai mult de trei ani în urmă. Potrivit instrucțiunilor naționale invocate de municipalitate, cei trei ani se calculează de la terminarea lucrării, însă o sursă legislativă secundară indică termene diferite pentru anumite contravenții și pentru acțiunea în instanță. Pentru închiderile terminate în ultimii trei ani, amenda pentru lipsa autorizației rămâne un risc.

Trecerea celor trei ani privește amenda, pe când intrarea în legalitate cere autorizație. Potrivit sursei legislative secundare, codul indică cinci ani pentru amenzile de la art. 570 și zece ani pentru acțiunea în instanță privind desființarea sau regularizarea. Închiderea unui balcon de bloc este tratată drept lucrare de importanță redusă, astfel că proprietarul poate cere autorizația oricând. Termenul de un an folosit pentru alte lucrări nu îi limitează această cerere.

Unde se cere autorizația și ce se plătește

La Timișoara, Serviciul Autorizări Construcții verifică actele și proiectele tehnice pentru emiterea autorizațiilor. Acesta lucrează în cadrul structurii de urbanism a primăriei, condusă de arhitectul-șef. Pentru autorizarea ulterioară a balconului se plătesc taxele obișnuite de autorizare, potrivit anunțului municipalității.

Pe pagina separată pentru regularizarea taxei unei autorizații, primăria enumeră cererea, declarația privind valoarea reală a lucrărilor, memoriul de arhitectură și comunicările privind începutul și sfârșitul lucrărilor. Această listă privește calculul final al taxei; pentru cererea de autorizare, Serviciul Autorizări Construcții verifică dosarul lucrării.

Regula care permite cererea oricând privește închiderea balconului fără extindere pe domeniul public. Extinderea unui balcon de la parter pe terenul public urmează altă procedură, potrivit Primăriei Timișoara. Proprietarii pot cere informații Serviciului Autorizări Construcții la 0256 969 sau la [email protected].