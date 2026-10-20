Activitatea din construcții a înregistrat în România un avans de 15,4% în ianuarie-august 2026, pe seria brută, față de intervalul corespunzător din 2025. După ajustarea pentru calendarul de lucru și variațiile sezoniere, creșterea volumului lucrărilor a fost de 11,7%.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat aceste rezultate marți, 20 octombrie, transmite Agerpres. Seria brută prezintă evoluția fără corecții pentru zilele lucrătoare și sezonalitate, în timp ce seria ajustată ține cont de acești factori.

Clădirile rezidențiale au avut cel mai mare avans la opt luni

În comparația dintre ianuarie-august 2026 și aceeași perioadă din 2025, segmentul rezidențial a depășit ritmul celorlalte două categorii de construcții. Rezultatele pe categorii, cu seria brută urmată de cea ajustată, au fost:

Clădiri rezidențiale: creștere de 22,9% înainte de ajustare și de 21,6% după corecțiile pentru calendar și sezonalitate.

Construcții inginerești: avans de 14,9% pe datele brute și de 11,6% pe cele ajustate.

Clădiri nerezidențiale: majorare de 11,3% în seria brută și de 10,2% în seria ajustată.

După tipul intervențiilor, construcțiile noi au înregistrat cea mai rapidă creștere în același interval. Distribuția avansului față de primele opt luni din 2025 a fost:

Construcții noi: plus 18,7% pe seria brută, respectiv 16,8% după ajustare.

Întreținere și reparații curente: creștere de 10,9% fără ajustare și de 9,6% în datele ajustate.

Reparații capitale: avans de 6,8% înaintea corecțiilor și de 4,9% după aplicarea lor.

August a adus creșteri anuale peste ritmul cumulat

Privită separat, luna august 2026 a consemnat o majorare totală de 40,5% față de august 2025 în datele brute. Pe seria ajustată, creșterea anuală a fost de 35,5%.

În comparația anuală pentru august, construcțiile noi au avansat cu 45,2% fără ajustare. Întreținerea și reparațiile curente au înregistrat un plus de 39,5%, iar reparațiile capitale, de 22,7%.

Tot în seria brută, activitatea la clădirile rezidențiale a depășit nivelul din august 2025 cu 54,9%. Construcțiile inginerești au crescut cu 39,5%, iar clădirile nerezidențiale, cu 33,3%.

După corecțiile statistice, avansul anual din august a fost de 39,8% pentru construcțiile noi, de 37% pentru întreținere și reparații curente și de 19,2% pentru reparații capitale.

Pe categorii de construcții, seria ajustată a indicat creșteri anuale de 51% pentru clădirile rezidențiale, 34,7% pentru construcțiile inginerești și 30,3% pentru clădirile nerezidențiale.

Față de iulie, evoluțiile au diferit între segmente

Comparația lunară are un alt reper: în august față de iulie 2026, activitatea totală a crescut cu 1,6% fără ajustare și cu 7,2% după corecțiile pentru calendar și sezonalitate.

Detalierea lunară publicată de Economedia.ro arată că, în seria brută, construcțiile noi au avansat cu 3,0%. În schimb, reparațiile capitale au scăzut cu 1,2%, iar întreținerea și reparațiile curente, cu 1,0%.

Clădirile rezidențiale au înregistrat un plus lunar de 3,4%, iar construcțiile inginerești, de 2,7%, tot fără ajustare. Activitatea la clădirile nerezidențiale s-a redus cu 1,6%.

În seria ajustată, fiecare tip de intervenție a avut o evoluție pozitivă față de iulie: construcțiile noi au crescut cu 6,0%, întreținerea și reparațiile curente cu 3,1%, iar reparațiile capitale cu 1,1%.

După aceleași corecții, creșterile lunare pe categorii au fost de 7,3% pentru clădirile rezidențiale, 6,2% pentru construcțiile inginerești și 2,1% pentru clădirile nerezidențiale.