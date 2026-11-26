Un apartament nou cu două camere din București, Timișoara, Iași sau Cluj-Napoca costă cât între 8,4 și 12,2 ani de salariu mediu net încasat integral, arată o analiză Colliers România din noiembrie 2026. Pentru o persoană care cumpără singură, creditul estimat de companie acoperă sub jumătate din preț, astfel că banii proprii necesari pot depăși cu mult avansul minim afișat de bancă.

Prețul echivalează cu 8,4 ani de salariu în București, 8,6 ani în Timișoara și Iași și 12,2 ani în Cluj-Napoca, potrivit Colliers. Calculul exprimă prețul în salarii încasate integral, nu timpul în care cineva ar putea strânge suma după plata cheltuielilor lunare.

Creditul acoperă sub jumătate din preț pentru un cumpărător singur

În București, Colliers estimează că o persoană cu salariul mediu net ar putea obține un credit de aproximativ 68.700 de euro. Acesta ar acoperi circa 49% din prețul apartamentului nou cu două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați. Ponderea era de 52% în urmă cu un an și de 77% în 2019.

Creditul estimat acoperă circa 48% din preț în Timișoara și Iași și 34% în Cluj-Napoca. La prețurile folosite de Colliers, cumpărătorul singur ar avea astfel nevoie din banii proprii de aproximativ 51% din preț în București, 52% în Timișoara și Iași și 66% în Cluj-Napoca. Sumele nu includ cheltuielile cumpărării.

Pentru un cuplu cu două salarii medii, Colliers estimează că împrumutul ar putea acoperi aproape tot prețul în București, Timișoara și Iași, dar numai aproximativ două treimi în Cluj-Napoca. Suma aprobată fiecărei gospodării depinde de veniturile și obligațiile ei, precum și de condițiile băncii.

Cât ar dura strângerea banilor proprii

Oferta de credit ipotecar ING consultată la 26 noiembrie 2026 indică un avans minim de 15%. Acest minim nu înseamnă că o persoană care poate împrumuta doar 49% din prețul locuinței din București ar putea cumpăra cu 15% bani proprii: diferența până la preț este de aproximativ 51%.

Un calcul orientativ arată cât schimbă economisirea lunară așteptarea. Dacă un cumpărător ar pune deoparte lunar 20% din același venit folosit în raportul de 8,4 ani pentru București, strângerea a 51% din prețul de azi ar dura aproximativ 21,4 ani: 8,4 ani înmulțiți cu 51% și împărțiți la 20%. Calculul presupune că venitul, prețul și suma economisită nu se schimbă și nu include dobânzi ori alte costuri; nu este o estimare Colliers pentru viitor.

Pe lângă banii dați din preț, cumpărătorul are de plătit costuri care diferă între oferte. În exemplul ING sunt indicate o evaluare de cel mult 803 lei, înscrierea ipotecii de 100 de lei plus 0,1% din suma împrumutată și, după caz, un comision de acordare de 900 de lei. Se adaugă taxe notariale și de carte funciară, taxe RNPM de 88,40 lei pentru înregistrarea garanției, asigurarea PAD și asigurarea facultativă a locuinței, precum și, după caz, asigurarea de viață și costul contului; exemplul de costuri al băncii este valabil până la 30 noiembrie 2026.

Prețurile cerute în anunțuri sunt un reper separat

Pentru octombrie 2026, apartamente.org a publicat următoarele prețuri mediane cerute în anunțurile de vânzare:

București: 130.000 de euro.

Cluj-Napoca: 172.500 de euro.

Timișoara: 108.000 de euro.

Iași: 98.900 de euro.

Acestea sunt prețuri cerute, nu sumele plătite după negociere. Ele nu trebuie folosite ca și cum ar fi prețurile apartamentelor noi cu două camere din calculul Colliers.

Salariul a crescut mai încet decât prețurile analizate

INS a raportat pentru septembrie 2026 un salariu mediu net de 5.717 lei, cu 5% peste cel din septembrie 2025. Ținând cont de scumpiri, puterea de cumpărare a salariului mediu era însă cu 1,5% mai mică decât cu un an înainte.

Colliers indică scumpiri ale apartamentelor noi de 5% până la 10% în ultimul an în cele patru orașe. Raportul său despre piața rezidențială din 2026 descrie o creștere medie de circa 5% în orașele mari, mai accentuată pentru unele locuințe noi bine amplasate. INS are programată pentru 11 decembrie 2026 următoarea publicare a datelor despre salarii.