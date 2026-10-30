Unele firme străine de construcții s-au înregistrat la Fisc în România după controalele ANAF, potrivit unei informații publicate în exclusivitate de Profit.ro la 30 octombrie 2026. Inspectorii fac verificări și pe șantiere. Pentru muncitori, înregistrarea firmei nu dovedește că au contracte înscrise sau că taxele pe salariile lor au fost plătite.

Contractul de muncă și taxele pe salariu sunt înregistrate separat de firmă. Un salariat poate vedea datele contractului trimise de angajator către Inspecția Muncii, dar registrul nu arată dacă firma a virat impozitul și contribuțiile.

Ce taxe sunt datorate pentru salarii

Pentru salariile plătite în 2026, contribuția pentru pensie are cota de 25%, iar cea pentru sănătate, de 10%, potrivit regulilor privind contribuțiile angajaților. Impozitul pe salariu este de 10%, dar se calculează după scăderea contribuțiilor și, când este cazul, a deducerii personale. Angajatorul datorează și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Angajatorul raportează impozitul și contribuțiile prin declarația 112. Potrivit instrucțiunilor ANAF pentru 2026, aceasta se depune, de regulă, până pe 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc salariile.

Într-un control anterior, desfășurat la o firmă de construcții între iunie și decembrie 2024, ANAF a verificat atât taxele pe salarii, cât și veniturile firmei, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și TVA. Acel control nu reprezintă un bilanț al verificărilor anunțate acum.

Cum verifică un muncitor dacă are contract

Salariatul intră în registrul online al salariaților și se autentifică prin ROeID sau cu e-mail și parolă.

Solicită un extras și verifică angajatorul, numărul și data contractului, data începerii muncii, postul, timpul de lucru, salariul și eventualele suspendări sau încetarea contractului.

Dacă datele sunt greșite, poate cere corectarea lor prin aplicație, când angajatorul este activ acolo. Dacă nu găsește contractul nici după verificarea tuturor stărilor afișate, datele lui nu sunt înregistrate în sistem.