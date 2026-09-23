Euro a urcat la maximul istoric de 5,2788 lei, iar dolarul a ajuns la 4,6265 lei

Euro a atins miercuri, 23 septembrie 2026, un maxim istoric de 5,2788 lei, la cursul oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR), potrivit Spotmedia.

Cotația a crescut cu 0,0141 lei, aproximativ 0,27%, față de nivelul de 5,2647 lei înregistrat în ziua precedentă.

Noul curs depășește recordul stabilit după căderea Guvernului Bolojan

Precedentul maxim, de 5,2688 lei pentru un euro, fusese stabilit la 6 mai 2026, a doua zi după căderea Guvernului Bolojan.

Dolarul american a fost cotat de BNR la 4,6265 lei pe 23 septembrie, iar în ședința precedentă la 4,6078 lei, potrivit Spotmedia.

Bursa de Valori București a început ședința de miercuri pe roșu.

Deprecierea leului poate ajunge în prețuri și obligațiile în euro

Evoluția cursului are loc într-un context de incertitudine economică și politică, potrivit publicației. Deprecierea leului față de euro poate influența prețurile produselor și serviciilor, precum și ratele și celelalte obligații financiare denominate în moneda europeană.