Guvernul Bolojan analizează posibilitatea de a modifica mecanismul de stabilire a prețurilor la gaze naturale cu doar câteva zile înainte de aplicarea sa, programată pentru 1 aprilie. Decizia vine pe fondul temerilor că noul sistem, menit să protejeze populația, ar putea avea efecte neașteptate, ducând la creșterea facturilor pentru consumatorii casnici.

Un mecanism cu efecte paradoxale

Noua reglementare trebuia să înlocuiască actuala plafonare a prețurilor cu un model controlat de stat, gândit să mențină costurile suportabile pentru încă un an. Numai că lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă. Producătorii din România sunt obligați să livreze gaze la un preț fix, mai mic decât cel din piața liberă, atât pentru populație, cât și pentru centralele termice.

Problema este că o parte semnificativă din producție este direcționată către depozite, pentru a asigura rezervele necesare iernii. Din această cauză, cantitatea disponibilă pentru consumul curent acoperă doar o parte din necesar. Pentru restul, furnizorii ar putea fi nevoiți să cumpere gaze de pe piața liberă, unde prețurile sunt mult mai mari. Cum vine asta, o lege menită să scadă prețurile le-ar putea de fapt crește?

Această diferență de cost s-ar reflecta, clar, direct în facturile consumatorilor. În acest context, autoritățile caută acum să ajusteze rapid legislația pentru a echilibra stocarea cu consumul imediat și a evita un deficit pe piață.

Ministrul Energiei: Ignorați notificările cu prețuri mari

Pe fondul acestei incertitudini, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis românilor la începutul lunii martie un mesaj clar: să nu ia în seamă notificările primite de la furnizori cu prețuri mai mari. El a explicat că acele oferte, trimise conform vechii legi, nu mai sunt valabile după adoptarea noii reglementări.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei (prețul pe kWh n.r.). Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a explicat ministrul.

Ce trebuie să facă românii

Răspunsul este simplu, conform oficialului.

„Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic.”

Ivan a subliniat că nu este nevoie de modificarea contractelor, de trimiterea unor cereri sau de schimbarea furnizorului. „Nu trebuie să facă notificări și nu trebuie să schimbe ceva. Este suficient să aștepte și să își plătească factura atunci când aceasta va veni. Toate facturile începând cu 1 aprilie vor veni la acest preț reglementat care nu va depăși 0,31 lei pe kilowatt, adică prețul plafonat astăzi.”

Iar măsura adoptată de Guvernul Bolojan este una temporară, valabilă timp de un an, până în aprilie 2027. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a proteja consumatorii de variațiile de pe piețele internaționale. „Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din Uniunea Europeană, prin care asigurăm o perioadă tranzitorie de un an. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al procesului de liberalizare a pieței de gaze naturale din România, Guvernul a decis astfel să evite un impact negativ asupra consumatorilor casnici”, a punctat ministrul Energiei.