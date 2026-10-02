Italgas a semnat cu Marubeni Corporation și Toho Gas Co. un acord cu caracter obligatoriu pentru achiziția a 100% din Meet Europe Natural Gas, companie care deține 22,5% din capitalul social al Floene. Valoarea operațiunii, calculată ca equity value, adică valoarea atribuită capitalului companiei, este de aproximativ 120 de milioane de euro.

Floene este principalul operator al distribuției de gaze din Portugalia, cu aproximativ 1,1 milioane de utilizatori activi din segmentele rezidențial și industrial și o rețea de circa 14.000 de kilometri, potrivit Agenzia ANSA.

Compania deține cinci concesiuni de distribuție în zone strategice ale Portugaliei, inclusiv în zona metropolitană a Lisabonei. În alte regiuni ale țării, Floene gestionează distribuția gazelor printr-un sistem de licențe.

Paolo Gallo, administrator delegat al Italgas, a afirmat că operațiunea ar genera valoare industrială și beneficii pentru clienți, comunitățile locale și toate părțile interesate, susținând dezvoltarea pe termen lung a sectorului portughez de distribuție a gazelor.

Finalizarea tranzacției depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute în acord, inclusiv obținerea autorizațiilor necesare de la autoritățile competente. După încheierea operațiunii, Italgas ar urma să obțină un rol industrial semnificativ în parteneriat prin controlul comun al Floene.