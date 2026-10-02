S&P Global Ratings decide vineri, 2 octombrie 2026, dacă menține România la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. BBB- este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, iar o reducere cu o treaptă a ratingului pe termen lung ar scoate țara din această categorie pe scala agenției.

Evaluarea vine la două zile după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a ratat, la 30 septembrie, votul de încredere din Parlament, potrivit Mediafax. România este condusă în continuare de un guvern interimar, iar S&P urmărește dacă blocajul politic afectează capacitatea statului de a adopta și aplica măsurile necesare reducerii deficitului.

Decizia are loc într-o perioadă în care datoria crește, statul are un necesar ridicat de finanțare, iar costurile de împrumut sunt mai mari. România intră astfel în ultima evaluare importantă a anului cu perspectivă negativă din partea tuturor celor trei mari agenții de rating.

Deficitul de 2,89% din PIB susține argumentul autorităților

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor indică un deficit bugetar de 2,89% din produsul intern brut după primele opt luni, cu aproximativ 31% mai mic decât în aceeași perioadă a anului precedent. Autoritățile folosesc execuția bugetară pentru a susține că reducerea deficitului a continuat în timpul guvernării interimare.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că în lunile de interimat nu s-a produs un derapaj fiscal. După discuțiile cu reprezentanții S&P, ministrul și-a exprimat încrederea că România va rămâne în categoria recomandată investițiilor: „Am mare încredere”.

Discuția purtată la 24 septembrie cu delegația S&P i-a reunit pe Ilie Bolojan, premier interimar, Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, Ștefan Nanu, director general al Trezoreriei, și economistul Ionuț Dumitru.

Ionuț Dumitru consideră că ajustarea fiscală deja realizată este principalul argument al României și că deficitul se îndreaptă spre 6% din PIB în acest an. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, apreciază că datele macroeconomice nu justifică în prezent o retrogradare, însă agențiile urmăresc în special continuarea ajustării bugetare în 2027 și 2028.

S&P condiționează ratingul de reducerea deficitului și accesarea fondurilor europene

În evaluarea stabilită pentru 3 aprilie 2026, S&P a păstrat neschimbate ratingul României și perspectiva negativă. La acel moment, prognoza agenției indica scăderea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 și la 5,5% în 2027.

Ratingul ar putea fi redus dacă traseul consolidării fiscale, adică procesul de diminuare a deficitului, s-ar îndepărta semnificativ de estimările agenției. Întârzierile în accesarea fondurilor europene reprezintă o altă condiție care ar putea amplifica presiunile.

S&P a precizat că evaluarea nu vizează politica propriu-zisă, ci influența evoluțiilor politice asupra elaborării și aplicării politicilor publice. Ratingul poate fi supus presiunilor dacă un blocaj de durată ar împiedica continuarea reducerii deficitelor în 2027.

Fitch și Moody’s au păstrat România la ultima treaptă recomandată investițiilor

Fitch a menținut la 31 iulie calificativul României la BBB-, cu perspectivă negativă. Agenția a identificat drept vulnerabilități deficitele bugetare ridicate, creșterea datoriei, inflația și fragmentarea politică.

Înaintea deciziei finale, autoritățile române au contestat rezultatul inițial al comitetului Fitch și au transmis informații suplimentare. Acțiunea finală de rating a fost diferită de concluzia inițială.

Moody’s a păstrat la 7 august ratingul României la Baa3, tot cu perspectivă negativă. Baa3 este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Agenția a remarcat progresele inițiale în reducerea deficitului, dar a avertizat că fragmentarea politică poate împiedica continuarea consolidării fiscale.

Verdictul ar putea apărea în jurul orei 23:00

La precedenta evaluare programată, S&P a publicat decizia la echivalentul aproximativ al orei 23:06 în România. Dacă agenția urmează același tipar vineri, verdictul din 2 octombrie ar putea deveni public în jurul orei 23:00.