Debitul Dunării la intrarea în România va scădea de la 1.350 mc/s la 1.250 mc/s până la 8 octombrie, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), ceea ce îndepărtează perspectiva repornirii rapide a celor două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Valoarea prognozată pentru Dunărea la Baziaș reprezintă aproximativ 32% din media multianuală de 3.900 mc/s aferentă lunii octombrie. Debitul va rămâne staționar la 1.350 mc/s în primele trei zile ale intervalului analizat, înainte de noua scădere.

Pe porțiunea din aval de Porțile de Fier, debitele vor avea, în general, o evoluție descendentă. La începutul lunii octombrie, INHGA consemna deja scăderi pe sectorul Gruia-Cernavodă.

Prognoza slăbește scenariul repornirii la mijlocul lunii octombrie

Cele două reactoare sunt oprite după scăderea istorică a nivelului Dunării din această vară. Repornirea în condiții de siguranță depinde de o creștere suficientă a apei pentru alimentarea pompelor de răcire.

În septembrie, la Cernavodă, Dunărea a coborât la valori chiar sub cele consemnate în criza din august.

La 24 septembrie, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, declara că prognoza pentru următoarele 10 zile nu indica un debit la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă suficiente pentru reluarea funcționării celor două unități. Oficialul estima atunci că repornirea ar putea deveni posibilă către mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția prognozelor.

„La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor”, afirma Cristian Bușoi.

Posibilitatea repornirii reactoarelor la jumătatea lunii nu este eliminată automat de prognoză. Hotărâtoare rămân nivelul real al apei din zona Cernavodă și posibilitatea sistemului de captare de a asigura apa necesară instalațiilor centralei.

La 20 septembrie, nivelul Dunării la Cernavodă coborâse la -255 de centimetri, cea mai mică valoare din perioada măsurătorilor moderne.

Autoritățile au efectuat lucrări de dragare și au analizat amplasarea unor nave și barje pentru direcționarea unei cantități mai mari de apă către Canalul Dunăre-Marea Neagră și către priza de răcire a centralei.

Pentru a identifica soluțiile tehnice, Guvernul a înființat un comitet interministerial. În componența acestuia intră Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, INHGA, Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Administrația Canalelor Navigabile și Nuclearelectrica.

Structura se numește Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă și are rolul de a găsi soluții tehnice.

Oprirea reactoarelor lasă un deficit estimat la aproximativ 1.200-1.300 MW de producție constantă

Cele două unități de la Cernavodă furnizează în mod normal aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Ministerul Energiei estimează că oprirea lor lasă un deficit de aproximativ 1.200-1.300 MW de producție în bandă, adică energie livrată constant în sistem.

Cristian Bușoi a explicat la sfârșitul lunii septembrie că lipsa producției nucleare este compensată în principal prin importuri. Sistemul energetic folosește suplimentar grupurile pe cărbune, centralele pe gaze, producția fotovoltaică din timpul zilei și energia eoliană.

Potrivit lui Cristian Bușoi, grupurile pe cărbune folosite suplimentar sunt cele ale Complexului Energetic Oltenia.

„În mare parte prin importuri”, explica secretarul de stat.

Potrivit oficialului Ministerului Energiei, în perioadele cu producție eoliană scăzută, importurile României au ajuns la aproximativ 2.500 MW în orele de consum ridicat.

Prelungirea opririi poate menține presiunea asupra importurilor și a prețurilor de pe piața angro de energie, în special seara, când producția fotovoltaică dispare, iar consumul rămâne ridicat. Efectul depinde de producția hidro, eoliană și pe gaze, de nivelul consumului și de situația energetică din țările vecine.

Debitele mici limitează simultan și producția hidroenergetică

Debitele râurilor se situează în general sub 30% din mediile multianuale lunare în numeroase bazine hidrografice, arată INHGA. Aceste niveluri pot limita producția hidroenergetică într-o perioadă în care cele două reactoare nucleare nu livrează energie în sistem.

Într-un scenariu nefavorabil, producția nucleară zero s-ar suprapune cu o contribuție redusă a hidrocentralelor. Sistemul ar depinde astfel mai mult de centralele pe gaze și cărbune, de energia eoliană și de importuri.

Scăderea Dunării poate majora costurile transportului de mărfuri

Adâncimea mai mică a șenalului navigabil poate obliga navele să reducă încărcătura pentru a avea un pescaj mai mic. Pe sectoarele dificile pot deveni necesare lucrări de dragare sau restricții de navigație.

Efectul economic este creșterea costului transportului pe Dunăre pentru cereale, produse petroliere, materii prime și alte mărfuri. Nivelurile reduse pot afecta și prizele de apă ale operatorilor economici sau ale localităților riverane dacă valorile locale coboară sub limitele normale de exploatare.