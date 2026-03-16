OMV Petrom la Cotroceni și Guvern în plină criză a prețurilor la carburanți

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan primesc astăzi, separat, o delegație a companiei OMV Petrom, în contextul scumpirilor galopante la carburanți. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și la Guvern, pe fondul avertismentelor tot mai dure venite chiar de la vârful companiei austriece.

Agenda de foc la București

Întâlnirile de la cel mai înalt nivel au fost confirmate oficial. Administrația Prezidențială a transmis că primirea delegației OMV Petrom de către șeful statului are loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, de la ora 12:30, reprezentanții companiei petroliere se vor întâlni la Palatul Victoria și cu premierul Ilie Bolojan, conform agendei Guvernului.

Avertismentul șefului OMV

Dar care este, până la urmă, miza acestor discuții? Pe fondul războiului din Iran, care a provocat o creștere puternică a prețurilor la combustibili în toată Europa, directorul OMV, Alfred Stern, a lansat un avertisment tranșant legat de o posibilă penurie. Acesta îi sfătuiește direct pe șoferi să reducă deplasările.

„Trebuie să conducem mai puțin, să conducem mai încet, altfel va trebui să mergem pe jos”, a spus Stern într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”.

Iar șeful OMV a respins ferm acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma crizei, prezentând chiar și o propunere pragmatică pentru gestionarea unei eventuale lipse de combustibil.

Replica Guvernului

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a încercat să calmeze spiritele. Duminică, acesta a declarat că, dacă urmărim evoluția, creșterea de prețuri în România este mult mai mică decât la cotațiile internaționale sau în țările din vestul Europei. Cum vine asta pentru buzunarul românului de rând, care vede la pompă prețuri tot mai mari?

E drept că premierul a adăugat că Guvernul a adoptat deja o schemă de sprijin pentru transportatori.

Mai mult, Bolojan a promis că se va face același lucru și pentru agricultori, o altă categorie puternic afectată de costurile tot mai ridicate ale motorinei.