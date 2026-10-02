Fondurile hedge globale au încheiat septembrie 2026 cu rezultate puternic diferențiate: strategiile long-short sistematice, bazate pe tranzacționare computerizată, au câștigat 3,46%, iar cele construite pe analiză fundamentală au pierdut în medie 0,55%.

Potrivit CNA, echipa Goldman Sachs Prime Services a constatat că fondurile fundamentale au depășit totuși indicele MSCI World, care a scăzut cu 1,3% în aceeași lună. Pentru fondurile sistematice, avansul raportat de Goldman Sachs a fost cea mai bună performanță lunară din acest an.

Majorarea dobânzilor și petrolul mai scump au schimbat raportul dintre strategii

Dobânzile din SUA au fost majorate pentru prima dată din 2023, fiind indicate noi creșteri în lunile următoare. Războiul din Iran a împins prețurile petrolului în sus, iar randamentele titlurilor de Trezorerie americane au ajuns la maximele ultimelor două decenii.

Aceste mișcări au favorizat strategiile poziționate pentru scăderea instrumentelor cu venit fix și creșterea sectorului energetic. Fondurile care urmăresc tendințele s-au numărat printre câștigătorii lunii, iar indicele Société Générale dedicat acestei strategii a avansat cu peste 4%.

Winton Group a atribuit cea mai mare parte a câștigului pozițiilor short pe venit fix, care obțin profit când prețurile acestor instrumente scad, și pozițiilor long pe energie, construite pentru creșterea activelor din sector.

Acțiunile din inteligența artificială au amplificat oscilațiile

Temerile privind încetinirea cheltuielilor pentru inteligența artificială au provocat variații puternice în pozițiile aglomerate din tehnologie, din SUA până în Coreea de Sud. Oscilațiile au complicat tranzacționarea pe termen scurt.

În SUA, fondurile hedge au vândut acțiuni din majoritatea sectoarelor în septembrie. În sectorul tehnologic, echipamentele electronice și hardware-ul au fost vândute, în timp ce producătorii de echipamente pentru semiconductori și companiile software au atras intrări puternice, potrivit Goldman Sachs.

Fondurile asiatice au rămas sub rezultatul global

În Asia, incertitudinea economică a limitat performanța fondurilor hedge. Morgan Stanley a estimat un declin de 0,6% pentru fondurile asiatice, cumulat până la 25 septembrie și calculat pentru toate strategiile, față de o scădere de 0,2% la nivel global.

Mediul cu dobânzi în creștere poate accentua diferențele din industrie.

„Unele beneficiază direct de dobânzi pe termen scurt mai ridicate, în timp ce altele se confruntă cu costuri de finanțare mai mari, care pot reduce semnificativ randamentele”, a declarat Don Steinbrugge, CEO la Agecroft Partners.