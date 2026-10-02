Eliberarea integrală a celor 300 de milioane de barili din rezervele europene de motorină ar acoperi numai aproximativ 10-11 zile din cererea mondială, estimează expertul în energie Osama Rizvi.

Calculul a fost prezentat de Rizvi pentru Euronews și Europe Today, potrivit euronews, după ce președintele Donald Trump a cerut țărilor europene să elibereze o parte din rezervele lor de motorină. Estimarea expertului ia în calcul un scenariu mai amplu decât solicitarea, respectiv folosirea tuturor rezervelor europene menționate.

„Chiar dacă toate cele 300 de milioane de barili din rezervele europene sunt eliberate, acestea vor acoperi doar aproximativ 10-11 zile din cererea mondială de motorină”, a declarat expertul în energie Osama Rizvi pentru Euronews și Europe Today.

Prețurile ar urma să rămână ridicate în următoarele luni

Raportul dintre volumul rezervelor și consumul mondial indică limita unei asemenea intervenții: chiar și întreaga cantitate ar răspunde cererii globale pentru aproximativ 10-11 zile, potrivit estimării lui Osama Rizvi.

În analiza sa pentru consumatori, Osama Rizvi anticipează că prețurile motorinei vor rămâne ridicate în următoarele câteva luni. Menținerea lor la niveluri ridicate ar urma să pună presiune asupra cheltuielilor gospodăriilor, în contextul crizei energetice din Europa.