Aeroporturile europene riscă o penurie „sistemică” de combustibil pentru avioane dacă Strâmtoarea Hormuz nu este complet redeschisă în următoarele trei săptămâni. Într-o scrisoare trimisă Comisiei Europene, Airports Council International (Aci) Europe trage un semnal de alarmă serios, subliniind că rezervele de kerosen sunt pe terminate, iar activitățile militare pun o presiune uriașă pe lanțurile de aprovizionare.

Rute blocate, rezerve pe terminate

Situația e mai gravă decât părea inițial. Olivier Jankovec, directorul general al Aci Europe, a subliniat într-o scrisoare din 9 aprilie, adresată comisarilor europeni Apostolos Tzitzikostas (Transport) și Dan Jørgensen (Energie), că orarele companiilor aeriene sunt în pericol, mai ales în contextul sezonului turistic de vară care se apropie cu pași repezi. Stai puțin, cât de grave sunt lucrurile? Aproximativ 40% din aprovizionarea mondială cu combustibil pentru avioane tranzitează Strâmtoarea Hormuz. Mai mult, unele state europene dețin rezerve strategice de kerosen pentru doar opt până la zece zile înainte de a fi nevoite să recurgă la raționalizare.

Iar armistițiul dintre SUA și Iran, intrat în vigoare săptămâna aceasta, nu a adus încă nicio îmbunătățire la nivelul prețurilor. Traficul în Strâmtoarea Hormuz rămâne restricționat, cu aproximativ 170 de milioane de barili încă blocați în Golful Persic.

Impactul economic: Prețuri și turism în pericol

Prețul kerosenului a atins joi valoarea de 1.573 de dolari pe tonă, mai mult decât dublu față de nivelul de dinaintea conflictului. O cifră care amenință să apese greu pe întreaga economie europeană. „Conectivitatea redusă care ar rezulta inevitabil dintr-o penurie de combustibil pentru avioane ar dăuna vizibil economiei europene, exacerbând astfel impactul macroeconomic al creșterii prețurilor la petrol”, a scris Jankovec în scrisoarea sa.

Dincolo de cifre, o conectivitate redusă ar afecta grav ecosistemul turistic de care depind economiile multor state membre, o perspectivă deloc încurajatoare.

Companiile aeriene anulează deja zboruri

Reacțiile nu au întârziat să apară.

Creșterea costurilor împinge deja transportatorii să taie din servicii. Americanii de la Delta Air Lines vor reduce capacitatea cu 3,5%, în timp ce alte companii precum LOT din Polonia și Air New Zealand anulează zborurile mai puțin profitabile și majorează prețurile biletelor. E drept că în Italia, mai multe aeroporturi au recurs deja la această măsură de urgență (raționalizarea) după ce un operator specializat a întâmpinat dificultăți de aprovizionare.

Ce soluții sunt pe masă?

Dar ce se poate face concret? În scrisoarea trimisă joi, Aci Europe a cerut Comisiei Europene să ia în considerare măsuri extraordinare. Printre acestea se numără posibilitatea achizițiilor colective de combustibil de aviație la nivelul întregii UE și impunerea unor obligații specifice pentru rafinării, pentru a proteja producția de kerosen în detrimentul altor produse.

Asociația solicită, si, o cartografiere urgentă a producției și disponibilității pentru următoarele șase luni, deoarece în prezent nu există o monitorizare centralizată.

Într-un context și mai larg, președintele Agenției Internaționale pentru Energie, care luna trecută a decis eliberarea rezervelor strategice de petrol pentru a tempera criza, a descris situația actuală drept cea mai acută criză energetică din istorie, cu repercusiuni grave și asupra securității alimentare globale.