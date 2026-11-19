Marina Gărzilor Revoluționare din Iran susține că două superpetroliere care transportau peste 4 milioane de barili de țiței au lovit mine și au luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Pentru șoferii din România, prețurile benzinei și motorinei din 19 noiembrie 2026 nu arătau o scumpire față de ziua precedentă.

Barometrul Peko indica un preț median de 9,27 lei pe litru pentru benzina standard și de 10,65 lei pe litru pentru motorina standard. Ambele valori erau neschimbate în 24 de ore. Față de cele șapte zile anterioare, benzina era mai ieftină cu 0,39 lei pe litru, iar motorina cu 0,10 lei pe litru. Valorile sunt mediane, nu prețurile fiecărei stații.

Petrolul scăzuse la ultima închidere comparabilă

La 18 noiembrie, petrolul Brent a închis la 91,95 dolari pe baril, cu 1,19 dolari, adică 1,28%, sub închiderea precedentă, potrivit datelor relatate de Reuters. Petrolul american WTI a închis la 83,26 dolari pe baril, în scădere cu 2,75 dolari, adică 3,2%. Aceste cotații sunt anterioare relatării din 19 noiembrie și nu arată cum a reacționat piața după aceasta.

În aceeași relatare, Reuters arăta că stocurile comerciale de țiței din SUA crescuseră cu 3,4 milioane de barili, până la 417,8 milioane de barili. Mișcarea petrolului nu se poate pune doar pe seama riscului din Ormuz. Nici o schimbare a cotației nu se transformă automat, în aceeași zi, într-o schimbare de preț la pompele din România.

Navele despre care vorbește Iranul nu au fost identificate

Marina iraniană afirmă că cele două petroliere au intrat pe o rută neautorizată și că ardeau lângă țărmul sudic al strâmtorii. Iranul anunțase la 12 iulie închiderea Strâmtorii Ormuz și avertizase că va ataca navele care folosesc alte rute decât cele desemnate de autoritățile sale. Strâmtoarea este o rută importantă pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate.

Afirmația despre cele două nave și încărcătura lor nu are confirmare independentă. Publicația maritimă Seatrade a consemnat că Iranul nu a făcut publice numele petrolierelor despre care susține că au lovit mine. Nu există nici o cifră verificată care să arate cât trafic trece acum prin strâmtoare sau că navigația s-a oprit complet.

Relatările din noiembrie nu trebuie adunate ca incidente noi

O relatare din 12 noiembrie prezenta deja afirmația iraniană despre două petroliere cu peste 4 milioane de barili la bord. Ea le menționa separat de alte trei petroliere despre care Gărzile Revoluționare vorbiseră mai devreme în aceeași săptămână. Fără numele celor două nave, nu se poate stabili sigur că relatarea din 19 noiembrie descrie aceleași petroliere și nici că descrie un incident nou.

Separat, autoritățile maritime britanice au transmis, pe baza unui raport al autorităților indiene, că o navă a fost atacată la 15 noiembrie și că echipajul era în siguranță. Seatrade a menționat Al Dhannah și On Phoenix în relatările despre incidentele din 15 și 16 noiembrie, dar nu le-a identificat drept cele două petroliere din afirmația iraniană. Numele și proprietarii acelor două petroliere rămân necunoscute.