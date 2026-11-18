Comisia Europeană a propus la 18 noiembrie un împrumut de până la 45 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2027, garantat de bugetul Uniunii Europene. Propunerea contează și pentru România, care contribuie la acest buget, dar nu introduce o taxă nouă pentru români.

Un cost pentru bugetul european ar apărea dacă UE ar decide să ajute Ucraina să plătească dobânda. Propunerea Comisiei nu stabilește o sumă pe care România ar avea de plătit și nu este încă o regulă aprobată.

Comisia ar lua banii cu împrumut de pe piețele financiare și i-ar pune la dispoziția Ucrainei. Garanția ar fi spațiul disponibil în bugetul UE, nu o plată de 45 de miliarde de euro cerută acum statelor membre.

Când ar putea apărea un cost pentru bugetul UE

Dobânda ar fi, în primul rând, în sarcina Ucrainei. UE ar putea însă să îi acopere o parte din costurile împrumutului printr-o subvenție plătită din bugetul comun, la care contribuie și România.

Comisia prevede că aceste costuri ar începe să fie facturate din 2028. Ele ar urma să fie finanțate printr-un instrument separat, peste limitele obișnuite ale următorului buget al UE pentru mai mulți ani. Propunerea nu spune cât ar costa subvenția și nici ce parte i-ar reveni României.

Garanția bugetului UE ar putea conta și dacă rambursarea împrumutului ar crea o cheltuială pentru Uniune. O asemenea posibilitate nu înseamnă că românii au deja de achitat o sumă sau că împrumutul a fost pus pe seama lor.

Când ar trebui Ucraina să dea banii înapoi

Ucraina ar rambursa suma împrumutată după ce ar primi de la Rusia despăgubiri de război, alte plăți sau bunuri în baza unei înțelegeri financiare. Dacă primește bani, propunerea prevede rambursarea în cel mult 30 de zile. Pentru bunuri în loc de bani, termenul este de 90 de zile, fără a include teritoriul.

Dacă aceste plăți nu acoperă tot împrumutul, partea rămasă ar continua să fie datorată până la o viitoare plată care declanșează rambursarea. Propunerea lasă UE și dreptul de a folosi active rusești blocate pentru recuperarea banilor, cu respectarea legii europene și internaționale. Folosirea lor nu este prezentată ca o plată deja făcută.

Din cele 45 de miliarde de euro propuse pentru 2027, 10 miliarde ar merge către bugetul Ucrainei, alte 10 miliarde către sprijin financiar pentru economie, iar 25 de miliarde către capacitățile industriei sale de apărare.

Ce s-a aprobat înainte și ce urmează acum

În decembrie 2025, liderii UE au convenit un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru anii 2026 și 2027. Consiliul UE a încheiat cadrul juridic la 23 aprilie 2026 și a aprobat prima parte, de 45 de miliarde de euro, pentru 2026. Cele 45 de miliarde propuse acum pentru 2027 reprezintă partea pentru al doilea an, nu o sumă adăugată peste cele 90 de miliarde.

Liderii UE au pe ordinea de zi finanțarea Ucrainei pentru 2027 la reuniunea din 26 și 27 noiembrie 2026. Reuniunea nu aprobă, prin ea însăși, regulamentul propus de Comisie. Pentru ca noua regulă să se aplice, trebuie să o adopte Parlamentul European și Consiliul UE.