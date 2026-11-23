Iranul va folosi toate mijloacele pentru a contracara blocada navală americană din zona Strâmtorii Hormuz, a declarat luni, 23 noiembrie, Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. Conflictul privește o rută folosită de petroliere și îi interesează și pe șoferii din România care urmăresc prețul carburanților.

La pompele monitorizate în România nu apare însă o scumpire între 20 și 23 noiembrie. Datele AutoMetric arată medii ușor mai mici atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard.

Cât costă benzina și motorina în România

Pe 23 noiembrie, benzina standard costa în medie 9,08 lei pe litru, față de 9,10 lei pe litru pe 20 noiembrie, potrivit AutoMetric. Motorina standard era la 10,54 lei pe litru, față de 10,55 lei pe litru. Diferențele sunt de 2 bani pe litru la benzină și de 1 ban la motorină.

Acestea sunt medii ale prețurilor afișate de stațiile urmărite de AutoMetric, nu prețuri plătite de toți șoferii. Sursa calculează media fără să țină seama de cât carburant vinde fiecare stație și își recalculează zilnic seria.

Pentru petrol, datele despre închiderea pieței din 20 noiembrie indicau 92,57 dolari pe baril pentru Brent și 83,98 dolari pentru petrolul american WTI. Aceste valori nu arată în ce direcție s-a mișcat petrolul după declarația de luni: pentru o asemenea comparație ar trebui folosită și o cotație din 23 noiembrie, la un moment precizat.

Ce s-a întâmplat cu petrolierele din Hormuz

Riscul pentru transport nu vine doar din declarații. Potrivit alertelor serviciului britanic pentru siguranța transportului maritim UKMTO, un petrolier care ieșea din Strâmtoarea Hormuz a fost lovit pe 20 noiembrie și la bord a izbucnit un incendiu. La momentul alertei nu fuseseră raportate victime sau efecte asupra mediului.

Pe 21 noiembrie, UKMTO a raportat alte două petroliere lovite în timp ce ieșeau din strâmtoare. Pe 22 noiembrie, serviciul a primit un raport despre un incident între un petrolier și forțe militare în Golful Oman. Alertele nu stabilesc cine a lovit navele și nici dacă vreuna încerca să treacă de blocadă.

Incidentele arată pericolul pentru navele aflate pe rută, dar nu înseamnă că toate transporturile de petrol au fost oprite. În relatarea publicată de Financiarul.ro pe 21 noiembrie, transporturile de țiței reveniseră aproximativ la nivelul dinaintea războiului, în timp ce traficul tuturor tipurilor de nave rămânea sub o treime din nivelul anterior. Cele două cifre măsoară lucruri diferite.

Ce ar putea schimba situația

Baghaei a numit blocada o agresiune militară. Declarația sa a venit după ce președintele american Donald Trump a amenințat duminică navele iraniene care ar încerca să o spargă. În presa apropiată Gardienilor Revoluției au apărut propuneri de trimitere a unui convoi de petroliere, dar agenția Tasnim, afiliată acestora, a precizat că autoritățile iraniene nu anunțaseră un plan oficial pentru convoi.

Iranul condiționează redeschiderea Strâmtorii Hormuz de ridicarea sancțiunilor americane, încetarea blocadei și aplicarea angajamentelor Washingtonului din memorandumul de la Islamabad. Baghaei a explicat că afirmația ministrului iranian de Externe despre o redeschidere în două ore se referă la rapiditatea cu care Iranul ar putea acționa după îndeplinirea condițiilor, nu la un termen stabilit pentru un acord. Premierul Qatarului, țară care mediază discuțiile, era așteptat luni la o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio.