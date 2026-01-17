Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a afirmat vineri că țara sa este dispusă la un dialog cu Statele Unite, dar a exclus orice „concesie politică”. Declarația sa, citată de AFP și Agerpres, survine pe fondul tensiunilor amplificate de amenințările președintelui american Donald Trump la adresa insulei comuniste.

Poziția fermă a Havanei: Dialog doar pe picior de egalitate

Liderul cubanez a vorbit la Havana, în fața ambasadei Statelor Unite, unde a reiterat disponibilitatea țării sale pentru normalizarea relațiilor, însă a condiționat acest proces. „Vom fi întotdeauna deschişi dialogului şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre cele două ţări, însă pe picior de egalitate şi pe baza respectului reciproc”, a precizat președintele Miguel Diaz-Canel. El a adăugat că suveranitatea și sistemul politic al Cubei nu sunt subiecte de negociere.

Orice discuție, a continuat Diaz-Canel, trebuie să se bazeze pe recunoașterea diferențelor și a dreptului fiecărui stat de a-și stabili propriul sistem. „Cuba nu are însă nicio concesie politică de făcut”, a spus el, completând: „Aceasta nu se va afla niciodată pe masa negocierilor pentru o apropiere între Cuba şi Statele Unite”.

Presiunile americane și criza din Venezuela

Afirmațiile președintelui cubanez sunt o replică la presiunile și amenințările venite din partea lui Donald Trump. Potrivit sursei citate, acestea s-au intensificat după un atac al forțelor americane la Caracas, pe 3 ianuarie, în urma căruia ar fi fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Cubei. În timpul operațiunii, 32 de soldați cubanezi ar fi fost uciși, unii dintre ei fiind membri în echipa de securitate a lui Maduro.

După aceste evenimente, Donald Trump a solicitat Havanei să încheie un „acord”, amenințând cu repercusiuni în caz de refuz. Președintele american a sugerat că secretarul de stat american Marco Rubio ar trebui să devină președintele Cubei. Rubio, fiu de imigranți cubanezi, a pledat în mod repetat pentru o schimbare de regim pe insula condusă de Partidul Comunist.

Sancțiunile economice și blocada petrolieră

Presiunilor politice li se adaugă măsuri economice. Administrația Trump, după ce a preluat controlul asupra sectorului petrolier venezuelean, a oprit transporturile de petrol și ajutoarele către insulă. Decizia afectează direct economia cubaneză, dependentă de petrolul din Venezuela, principalul său furnizor din anul 2000. Măsurile urmăresc să priveze regimul de la Havana de resurse energetice esențiale.

Tensiunile sunt reflectate și de declarațiile contradictorii. Luni, președintele Miguel Diaz-Canel a negat public că ar exista discuții în desfășurare cu Statele Unite, o afirmație în opoziție cu cele declarate anterior de Donald Trump. Această diferență de poziție între cei doi lideri indică lipsa comunicării oficiale și neîncrederea care persistă în relațiile bilaterale.