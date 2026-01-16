Vineri, la o masă rotundă la Casa Albă, Donald Trump l-a imitat pe Emmanuel Macron, folosind un accent francez. Președintele american a relatat o convorbire telefonică avută cu liderul francez despre eforturile de a egaliza prețurile la medicamente plătite de americani față de cele din alte țări, conform Dailymail.

O imitație în timpul unei discuții oficiale

Președintele Trump a descris, în timpul evenimentului de la Casa Albă, un apel telefonic cu omologul său francez. Pentru a reda conversația, Trump a folosit un accent francez, afirmând că Macron a răspuns la telefon cu: „Da, Donald, Donald. Îți mulțumesc mult că ai sunat”. Trump a povestit că i-a spus direct lui Macron că discuția nu va fi una plăcută: „Nu o să-ți placă acest apel. Va trebui să-ți majorezi prețurile la medicamente”. Apoi, imitând din nou vocea președintelui francez, Trump a relatat refuzul acestuia: „Nu, nu, nu, nu, nu, nu voi face asta”.

Amenințarea cu tarife vamale

Trump, care în luna mai a semnat un ordin executiv privind prețurile la medicamente bazat pe principiul „națiunii celei mai favorizate”, a susținut că i-a explicat lui Macron consecințele. Dacă Franța nu va plăti mai mult pentru produse farmaceutice, SUA vor impune tarife. „I-am spus: «Emmanuel, plătim de 13 ori mai mult decât – de 13 ori, nu 13 procente – de 13 ori mai mult decât voi pentru această factură». Am înșirat niște cifre care sunt nebunești. Știți cifrele despre care vorbesc”, a declarat Trump. El a continuat cu ultimatumul prezentat liderului francez: „«Iată care e povestea, Emmanuel. Dacă nu o faci, voi pune un tarif de 25% pe toate bunurile, vinurile, șampaniile și orice altceva care intră în Statele Unite ale Americii»”.

Reacția pretinsă a lui Macron și sentimentele lui Trump

Folosind în continuare accentul francez, Trump a afirmat că președintele Macron a cedat imediat presiunii. „[Macron] a spus: «Donald, mi-ar plăcea să fac asta pentru tine. Ar fi o mare onoare să o fac»”, a povestit Trump, adăugând că acesta a fost un punct de plecare pentru negocieri cu alte state: „Și de acolo a început totul. Și am trecut prin țară după țară”. În timpul relatării, Trump a menționat că are o părere bună despre omologul său. „Îmi place mult de el. Sper că ascultă, pentru că el nu crede asta, dar eu cred. Este un om de treabă”, a spus președintele american.

O altă relatare a aceleiași povești

Trump ar fi relatat o poveste similară, tot cu accent francez, la o reuniune a republicanilor din Camera Reprezentanților, pe 6 ianuarie. Înainte de a începe, Trump a spus: „Iubesc accentul francez”. Conform acelei versiuni, Macron i-ar fi transmis: „Donald, ai o înțelegere. Aș dori să-mi majorez prețurile la medicamentele pe rețetă cu 200% sau cât vrei tu. Orice vrei tu, Donald, te rog nu spune populației, te implor”. În acea relatare, Trump a afirmat din nou că a amenințat Franța cu un tarif de 25% la toate produsele, inclusiv șampanie și vin, în cazul unui refuz.

Reacția oficială a președintelui francez

La două zile după relatarea lui Trump de la reuniunea republicanilor, Emmanuel Macron a acuzat SUA că „se eliberează de regulile internaționale” și „se îndepărtează treptat” de unii dintre aliații săi. „Statele Unite sunt o putere consacrată, dar una care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le promova recent”, a declarat Macron în fața ambasadorilor la Palatul Elysée. Președintele francez a adăugat: „Instituțiile multilaterale funcționează din ce în ce mai puțin eficient. Trăim într-o lume a marilor puteri, cu o tentație reală de a împărți lumea”. Săptămâna precedentă, Macron acuzase de asemenea SUA de încălcarea regulilor internaționale.

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