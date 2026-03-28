Cercetătorii ar fi putut descoperi de ce adulții mai în vârstă sunt mult mai predispuși la forme grave de COVID sau gripă. Acest lucru se datorează în principal celulelor pulmonare îmbătrânite, care pot declanșa răspunsuri imunitare excesive, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California, San Francisco. Publicată în jurnalul științific Immunity, cercetarea indică fibroblastele, celule structurale ale plămânilor, drept motoare neașteptate ale fenomenului numit „inflammaging” – inflamația cronică, de grad redus, asociată cu înaintarea în vârstă.

O legătură neașteptată

Descoperirile ar putea deschide calea către noi tratamente care să întrerupă acest ciclu distructiv înainte ca lucrurile să scape de sub control. La prima vedere, ai crede că sistemul imunitar e singurul vinovat. Numai că lucrurile stau puțin diferit.

„Am fost surprinși să vedem fibroblastele pulmonare lucrând mână în mână cu celulele imunitare pentru a alimenta inflammaging-ul. Acest lucru sugerează noi modalități de a interveni înainte ca pacienții să progreseze spre o inflamație severă care poate necesita intubare”, a declarat dr. Tien Peng, profesor de medicină la UCSF și autor principal al lucrării.

Experimentul care a clarificat totul

Cum au ajuns la această concluzie? Cercetătorii au reproiectat fibroblastele din plămânii unor șoareci tineri pentru a putea trimite semnale de alarmă specifice îmbătrânirii. Scopul era să evalueze dacă un semnal venit de la aceste celule structurale ar putea afecta plămâni altminteri sănătoși.

Studiul a constatat că semnalele au determinat inițial plămânii să declanșeze un răspuns imunitar. Acesta a atras celule imunitare din fluxul sanguin, creând grupuri de celule inflamate. Iar unele dintre aceste celule imunitare erau aceleași observate pentru prima dată la persoanele afectate de COVID sever, marcate de gena GZMK.

Practic, celulele GZMK erau inutile în lupta împotriva bolii, dar puteau totuși să afecteze plămânii.

Odată formate aceste grupuri de celule inflamate, plămânii șoarecilor tineri au prezentat simptome de infecție avansată, similare cu cele ale plămânilor îmbătrâniți. Dar, odată ce celulele GZMK au fost eliminate printr-un truc genetic, plămânii tineri au putut face față infecției. Asta i-a condus pe cercetători la concluzia că țesutul pulmonar îmbătrânit în sine este cauza principală a inflamației.

Confirmarea la pacienții umani

Pentru a înțelege mai bine această legătură, echipa a examinat și țesut pulmonar de la pacienți vârstnici internați cu sindrom de detresă respiratorie acută (ARDS) legat de COVID sever. V-ați gândit vreodată cum se face legătura între un experiment pe șoareci și un pacient de la terapie intensivă?

Ei bine, au găsit exact aceleași grupuri de celule inflamate ca la șoarecii tineri. Pacienții mai grav bolnavi aveau mai multe astfel de grupuri, în timp ce țesutul pulmonar de la donatori sănătoși nu le prezenta deloc.

„Am văzut în timpul COVID că pacienții noștri cei mai vulnerabili nu mai aveau infecția, dar încă sufereau de o inflamație pulmonară persistentă și devastatoare. Acest circuit de disfuncționalitate între celulele pulmonare și cele imunitare reprezintă o nouă țintă terapeutică promițătoare”, a adăugat Peng.

Pe viitor, ar putea fi dezvoltată o terapie care să țintească direct celulele GZMK și să încetinească inflamația legată de îmbătrânire, oferind o nouă speranță pacienților vulnerabili.