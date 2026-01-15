Economia Germaniei a înregistrat o creștere de 0,2% în 2025, marcând ieșirea celei mai mari economii europene dintr-o perioadă de stagnare. Conform datelor publicate de Ft, estimarea este în linie cu prognoza băncii centrale a Germaniei și vine după doi ani consecutivi de scădere a Produsului Intern Brut (PIB).

O creștere fragilă după o perioadă de recesiune

Avansul de 0,2% reprezintă o ieșire tehnică din contracție, dar reflectă dificultățile continue cu care se confruntă economia țării. Această creștere marginală urmează unei perioade în care producția, ajustată la inflație, a stagnat la nivelurile din 2019. După recuperarea inițială ce a urmat contracției din timpul pandemiei de Covid-19, avansul economic s-a oprit, anulând progresul din ultimii ani. Situația a fost confirmată oficial de Bundesbank, banca centrală a țării.

Într-o declarație din luna decembrie, Bundesbank a precizat că Germania se află „clar în recesiune de la sfârșitul anului 2022”. Anunțul a temperat așteptările privind o redresare rapidă. Recesiunea, definită ca două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, a afectat încrederea mediului de afaceri și a consumatorilor, contribuind la perioada de stagnare economică.

Planul Guvernului de stimulare prin investiții

Economiștii anticipează efectele măsurilor de stimulare adoptate de guvern. Administrația condusă de cancelarul Friedrich Merz a inițiat un program de investiții finanțate prin datorie publică, având ca scop obținerea unei rate de creștere superioare în cursul acestui an. Guvernul alocă miliarde de euro suplimentare pentru proiecte de infrastructură și pentru sectorul apărării. Aceste cheltuieli publice urmăresc să stimuleze activitatea economică, să creeze locuri de muncă și să modernizeze sectoare cheie. Investițiile în infrastructură, de la drumuri și căi ferate la rețele digitale, sunt considerate esențiale pentru competitivitatea pe termen lung a Germaniei.

Majorarea cheltuielilor pentru apărare răspunde contextului geopolitic și are un impact economic direct prin contracte acordate industriei locale. Obiectivul acestor cheltuieli guvernamentale este de a revitaliza cererea internă și de a impulsiona sectorul privat, pentru a genera o redresare economică mai solidă decât cea indicată de cifrele din 2025.

Prognoze prudente din partea Băncii Centrale

Bundesbank menține o atitudine prudentă privind ritmul redresării. Pentru anul în curs, banca centrală prognozează o creștere economică de 0,6%. Această estimare reprezintă o revizuire în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de o prognoză anterioară, reflectând persistența unor riscuri interne și externe. Prudența băncii centrale sugerează că recuperarea va fi lentă și că economia germană ar putea întâmpina obstacole, în pofida pachetului de investiții al guvernului.