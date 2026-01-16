O analiză a imaginilor din satelit, realizată de BBC Verify, indică faptul că Israel a repoziționat blocurile de beton ce marchează linia sa de control post-încetare a focului mai adânc în Fâșia Gaza. Aceste acțiuni, care au generat confuzie în rândul palestinienilor, au fost observate în cel puțin trei zone unde Israel a instalat inițial blocurile, pentru a le muta ulterior și mai mult în interiorul teritoriului.

Mutarea reperelor pe teren

Conform acordului mediat de SUA cu Hamas, trupele israeliene trebuiau să se retragă dincolo de o linie marcată cu galben pe hărțile militare, materializată pe teren prin blocuri de beton de aceeași culoare. Ministrul Apărării, Israel Katz, a avertizat în octombrie că oricine traversează Linia Galbenă va fi „întâmpinat cu foc”, iar de atunci au fost raportate mai multe incidente mortale în proximitatea liniei. În zone precum Beit Lahia, Jabalia și al-Tuffah, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au instalat repere pe care ulterior le-au mutat mai adânc în Gaza. În total, 16 poziții au fost modificate. Doar în cartierul al-Tuffah din Gaza City, imaginile din satelit arată că cel puțin șapte blocuri au fost repoziționate între 27 noiembrie și 25 decembrie, cu o deplasare medie de 295 de metri în interiorul Fâșiei. Pe lângă blocurile mutate, BBC Verify a cartografiat alte 205 repere, dintre care peste jumătate sunt amplasate mult mai adânc în teritoriu decât linia indicată pe hărți.

Poziția oficială a Israelului și incidentele mortale

Un purtător de cuvânt al IDF a respins „toate afirmațiile conform cărora Linia Galbenă a fost mutată sau traversată de trupele IDF”. El a precizat că „IDF operează pentru a marca vizual Linia Galbenă în conformitate cu condițiile de pe teren și cu evaluarea situațională operațională în curs”. De la avertismentul lui Katz din octombrie, o analiză a postărilor IDF și a declarațiilor oficiale arată că trupele au deschis focul asupra persoanelor care au traversat linia în cel puțin 69 de ocazii. Pe 19 decembrie, un atac al IDF a lovit o școală ce adăpostea persoane strămutate în cartierul al-Tuffah. Locația se afla la aproximativ 330 de metri în interiorul zonei palestiniene, conform hărților IDF, dar la doar câțiva metri de un bloc galben recent mutat. Martorii au declarat că incidentul a avut loc în timpul unei nunți. Agenția de Apărare Civilă din Gaza, condusă de Hamas, a raportat cinci morți, inclusiv copii. Într-o declarație, IDF a afirmat că a tras asupra unor „indivizi suspecți” la vest de Linia Galbenă, adăugând că incidentul este investigat și că „regretă orice vătămare adusă persoanelor neimplicate”.

Mărturii și alte victime

Într-un alt incident, Zaher Nasser Shamiya, în vârstă de 17 ani, a fost ucis lângă blocurile galbene din tabăra Jabalia. Tatăl său a declarat că trupele IDF l-au împușcat înainte de a-l strivi cu un tanc pe 10 decembrie, afirmând că „tancul i-a transformat corpul în bucăți… a intrat în zona sigură [la vest de Linia Galbenă] și l-a călcat”. Presa locală a raportat în noiembrie moartea a doi copii, de 8 și 10 sau 11 ani, uciși de forțele israeliene. Unchiul lor a susținut că băieții adunau lemne de foc. Ca răspuns, o declarație a IDF a menționat eliminarea a doi suspecți care au traversat Linia Galbenă și s-au apropiat de trupe, fără a detalia cum au fost identificați. Un tânăr de 23 de ani de lângă Khan Younis a relatat pentru BBC că trupele israeliene au mutat brusc blocurile, lăsându-l „prins în capcană”. „Acum trăim în interiorul Liniei Galbene, [dar] în spatele blocurilor galbene, fără să știm care va fi soarta noastră”, a spus el.

Analiza experților și acțiunile militare

Profesorul Andreas Krieg de la King’s College London, expert în securitatea Orientului Mijlociu, a descris mutarea blocurilor drept un „instrument pentru inginerie teritorială”. El consideră că, păstrând linia legală pe hartă, dar blocurile fizice la distanță, „Israel își păstrează capacitatea de a schimba locurile în care locuitorii din Gaza pot trăi, se pot deplasa și pot cultiva pământul, fără a anunța vreodată oficial o schimbare a graniței”. Krieg a adăugat că acest lucru ar putea transforma părți din Gaza într-o „centură sterilizată”. Efraim Inbar, președintele Institutului pentru Strategie și Securitate din Ierusalim, a oferit o altă perspectivă, sugerând că hărțile nu țin cont de barierele naturale și că inginerii IDF ar putea plasa blocurile acolo unde „le este mai ușor să le amplaseze”. În unele cazuri, repoziționarea blocurilor a fost urmată de demolarea clădirilor din apropiere de către IDF. Imaginile din satelit din estul Gaza City arată sute de clădiri distruse până la și dincolo de poziția inițială a blocurilor, după care reperele au fost mutate și au urmat noi demolări. Un purtător de cuvânt al IDF a explicat că trupele distrug rețeaua de tuneluri a Hamas, care s-ar întinde sub clădiri de ambele părți ale liniei, iar distrugerea acestora „poate provoca prăbușirea clădirilor de pe ambele părți ale liniei”.