Iran susține că loviturile SUA nu au impact. Cifrele arată o scădere de 86% a lansărilor de rachete

Ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, susține că bombardamentele americano-israeliene nu au „niciun impact” asupra capacităților militare ale Teheranului. Această declarație, care atribuie rezistența țării unei „strategii de apărare mozaic descentralizată”, vine în contextul unui război devastator, declanșat la 28 februarie.

Conflictul a început cu lovituri care au ucis aproximativ 40 de lideri iranieni, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, conform informațiilor furnizate de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și președintele american Donald Trump. Potrivit Euronews, războiul s-a extins rapid în regiune, cu atacuri de retorsiune ale Iranului vizând Israelul și statele din Golf aliate cu SUA, în timp ce implicarea Hezbollah a atras și Libanul în conflict.

Ce este strategia de apărare „mozaic”?

Conceptul de apărare „mozaic” al Iranului are ca scop minimizarea efectelor eliminării liderilor de rang înalt prin planuri de contingență detaliate și un sistem de comandă descentralizat. „Rădăcinile intelectuale ale conceptului de apărare mozaic datează de la începutul anilor 2000, după invazia americană în Afganistan în 2001 și în Irak în 2003”, a declarat pentru Euronews Francesco Salesio Schiavi, cercetător la Middle East Institute Switzerland.

Strategii iranieni au observat că prăbușirea regimului lui Saddam Hussein a fost accelerată de decapitarea rapidă a conducerii. „Sistemul irakian era foarte centralizat, ceea ce înseamnă că puterea curgea de sus în jos”, a explicat Schiavi. „Când stratul superior a fost eliminat, întregul sistem s-a dezintegrat.” În contrast, „în loc să consolideze controlul centralizat, Teheranul a ales în mod deliberat să difuzeze autoritatea pe teritoriul și în instituțiile sale”, a adăugat el, menționând că „această transformare s-a accelerat sub Muhammad Ali Jafari, care a fost comandantul IGC din 2007 până în 2019.”

Federico Borsari, analist de apărare la Centre for European Policy Analysis, a detaliat structura. „În termeni de structură, fiecare provincie este o parte a mozaicului.” Iranul are 31 de provincii, fiecare având „propriii comandanți care au capacitatea de a lua decizii și au un mod mai ‘flexibil’ și autonom de a interpreta comanda și controlul.”

Autosuficiență forțată de sancțiuni

Izolarea internațională și peste 45 de ani de sancțiuni occidentale au forțat Iranul să devină autosuficient în domeniul apărării. „Fiecare provincie are propriile sale tipuri de depozite, stocuri și zone unde poate chiar produce echipamente, fabricând drone în ateliere dispersate, împrăștiate printre diferite provincii”, a spus Borsari. Un alt obiectiv al regimului este prelungirea războiului pentru a crește presiunea politică în Occident. „Știm că conflictele prelungite pot deveni cu adevărat dificil de susținut politic pe termen lung în Occident”, a afirmat Borsari. „Cred că acest lucru face cu siguranță parte din calculul iranian; totuși, nu există încă o presiune suficientă în mediul politic american pentru a suspenda cu adevărat operațiunile sau pentru a le opri.”

Realitatea de pe front contrazice Teheranul

Deși Iranul și forțele sale proxy au lansat peste 3.000 de atacuri cu rachete și drone, datele arată o realitate diferită de cea prezentată de ministrul Araghchi. Pe 5 martie, oficialii americani au raportat că lansările de rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 86% comparativ cu primele zile ale conflictului. „De la începutul campaniei, forțele americane și israeliene s-au concentrat intens pe îngroparea rachetelor Iranului și pe distrugerea lansatoarelor mobile înainte ca acestea să poată trage”, a explicat Schiavi. El a adăugat că „cea mai mare concentrație de rachete balistice ale Iranului a fost lansată în primele 48 de ore ale conflictului”.

Scăderea este pusă pe seama distrugerii lansatoarelor și a limitelor operaționale. Autoritățile israeliene estimau pe 6 martie că aproximativ 60% din lansatoarele de rachete ale Iranului au fost distruse. Cu toate acestea, oficialii Pentagonului au avertizat că Iranul ar putea deține încă până la jumătate din rachetele și lansatoarele sale. Impactul asupra „Orașelor de Rachete” subterane rămâne neclar. „Nu știm câte rachete mai are Iranul în stoc sau ascunse în buncărele subterane”, a recunoscut Borsari.

Bilanțul uman și mesajul de propagandă

Costul uman al conflictului este uriaș. Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a raportat peste 1.341 de civili uciși și 17.000 de răniți. Agenția ONU pentru refugiați estimează că 3,2 milioane de persoane au fost strămutate. În același timp, evaluările militare israeliene indică peste 3.000 de soldați și agenți iranieni uciși.

Potrivit lui Francesco Salesio Schiavi, retorica Teheranului are și un rol strategic. „Când liderii iranieni se referă public la apărarea mozaic, ei se angajează și într-o comunicare strategică”, a spus el. „Pe plan intern, mesajul este menit să reasigure populația că statul este cumva pregătit să supraviețuiască chiar și după șocuri militare severe.” Pe plan extern, „servește și ca un avertisment pentru adversari că loviturile majore, inclusiv uciderea liderilor, nu vor produce neapărat o prăbușire rapidă a efortului de război al Iranului, ceea ce vedem acum până acum.”