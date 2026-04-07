Vicepreședintele american JD Vance a zburat luni seară spre Ungaria pentru a transmite sprijinul președintelui Donald Trump pentru aliatul său, premierul naționalist Viktor Orbán. Vizita are loc chiar înaintea unor alegeri parlamentare extrem de disputate, programate pentru duminică. Gestul marchează o implicare directă și neobișnuită a administrației americane într-un scrutin extern.

Întâlnire la Budapesta și miting de susținere

Agenda lui Vance este una clară. El se va întâlni cu Orbán marți dimineață, iar ulterior va susține un discurs în cadrul unui miting intitulat „Ziua Prieteniei Ungaro-Americane”, eveniment ce va avea loc în Parcul Sportiv MTK. La plecarea de la Baza Aeriană Andrews de lângă Washington, vicepreședintele a oferit câteva detalii presei.

„Vom vorbi despre orice subiect legat de relația SUA-Ungaria”, a declarat Vance. „clar, sunt sigur că Europa și Ucraina și toate celelalte lucruri vor figura destul de proeminent.”

Trump, implicat total în campanie

Iar sprijinul nu vine doar prin intermediari. Președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru premierul ungar pe parcursul celui de-al doilea său mandat. Declarațiile sale nu lasă loc de interpretări. „Îi susțin viitoarea alegere; de fapt, sunt pe deplin în spatele lui”, a afirmat președintele american.

Administrația Trump a rupt, de altfel, tradiția de reținere a guvernelor americane anterioare față de alegerile din alte țări. Acum, Casa Albă își arată deschis și ferm sprijinul pentru liderii pe care îi consideră compatibili cu ideologia și prioritățile sale diplomatice. Nu este un gest izolat. La jumătatea lunii februarie, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a călătorit la Budapesta, unde i-a urat aliatului său ungar „succes”.

„Vă pot spune cu încredere că președintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este succesul nostru”, a spus Rubio în timpul unei conferințe de presă comune cu Orbán.

Sondajele arată o luptă strânsă

Numai că, pe plan intern, lucrurile nu sunt deloc simple pentru Orbán. Campania sa se concentrează în principal pe probleme de politică externă, unde încearcă să joace un rol important în menținerea bunelor relații atât cu președintele american Donald Trump, cât și cu președintele rus Vladimir Putin. Și totuși, sondajele realizate de institute independente prezic o victorie zdrobitoare pentru partidul Tisza, condus de conservatorul pro-european Péter Magyar.

În doar doi ani, Magyar a reușit să construiască o mișcare de opoziție capabilă să conteste hegemonia actualului lider de la Budapesta, care și-a transformat țara într-un model de democrație iliberală. Cine va câștiga duminică? Asta-i întrebarea pe care și-o pun toți.

Pe de altă parte, instituțiile pro-guvernamentale prezic, cum era de așteptat, o victorie pentru coaliția Fidesz-KDNP a lui Orbán.

O alianță bazată pe politici anti-migrație

Alinierea dintre Orbán și administrația Trump este deosebit de puternică pe tema politicilor anti-migrație, o problemă care a ieșit în prim-plan în Ungaria în timpul crizei refugiaților de acum 10 ani. Relația personală dintre cei doi lideri este, si, una strânsă, premierul ungar vizitând de mai multe ori reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, din Florida (un detaliu care spune multe despre apropierea lor).