Premierul britanic Keir Starmer nu are în plan discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, în ciuda unor sugestii din partea liderilor europeni, a comunicat vineri Downing Street. Purtătorul de cuvânt al premierului a precizat că prioritatea Marii Britanii este sprijinul pentru Ucraina în vederea obținerii unei păci juste și durabile, conform Agerpres, care citează Digi24.

Poziția fermă a Guvernului de la Londra

Guvernul britanic își concentrează strategia pe consolidarea poziției Kievului, atât pe front, cât și în perspectiva unor viitoare negocieri. Scopul declarat este ca Ucraina să poată negocia de pe o poziție de forță pentru a-și apăra suveranitatea. Un dialog direct cu Putin este considerat prematur de către Londra, deoarece, potrivit oficialilor britanici, liderul rus nu a oferit niciun semnal că dorește încetarea războiului. Cu toate acestea, contactele cu Rusia sunt menținute prin canale diplomatice, precum ambasada de la Moscova, pentru gestionarea problemelor consulare.

Divergențe la nivel european privind dialogul cu Moscova

Abordarea Londrei diferă de cea a altor lideri europeni. Premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron au susținut recent reluarea dialogului cu Moscova, argumentând că discuțiile sunt esențiale pentru o soluție pașnică și că izolarea Rusiei ar fi contraproductivă. Sursa citată menționează și opinia cancelarului german Friedrich Merz privind necesitatea unui echilibru pe termen lung între UE și Rusia. Aceste viziuni diferite ilustrează dezbaterea strategică existentă în capitalele europene despre gestionarea relației cu Federația Rusă.

Reacția Kremlinului și sprijinul militar britanic

Reacția Moscovei la semnalele din Europa a fost mixtă. Kremlinul a salutat disponibilitatea unor lideri de a relua dialogul, dar a criticat ferm poziția Regatului Unit, pe care a descris-o ca fiind „radicală” și „distructivă”. Această abordare duală este văzută ca o încercare a Moscovei de a diviza aliații occidentali.

Marea Britanie continuă sprijinul militar pentru Ucraina. Guvernul a alocat 200 de milioane de lire sterline pentru armată, sumă ce include fonduri pentru pregătirea desfășurării de trupe în Ucraina. Regatul Unit a furnizat Kievului și sisteme de drone avansate, cum ar fi Raven și Gravehawk. Acestea sunt utilizate pentru supraveghere și recunoaștere aeriană, având un rol în apărarea orașelor și a infrastructurii energetice.