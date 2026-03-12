Sondaj Ungaria: Opoziția conduce cu 14%, partidul lui Orbán e în urmă după 16 ani

După 16 ani la putere, premierul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare politică. Cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, un nou sondaj de opinie plasează partidul de opoziție Tisza în fruntea preferințelor electoratului, însă numărul mare de votanți indeciși face ca rezultatul final să fie imprevizibil.

Scrutinul din 12 aprilie se anunță extrem de disputat, desfășurându-se pe fondul războiului din Ucraina și al dificultăților economice tot mai accentuate. Potrivit datelor citate de Adevarul, avantajul opoziției s-a redus ușor, dar se menține, complicând situația pentru partidul de guvernământ Fidesz.

Ce arată cel mai recent sondaj

O cercetare sociologică realizată de institutul 21 Research Centre în perioada 2-6 martie arată că partidul Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, are un avans de 14 puncte procentuale în fața Fidesz. Această diferență este calculată în rândul alegătorilor care au deja o opțiune de vot clară. Distanța s-a micșorat față de luna ianuarie, când avansul opoziției era de 16 puncte procentuale.

Conform sondajului publicat de site-ul 24.hu, Tisza este susținut de 53% dintre alegătorii deciși, un procent neschimbat față de ianuarie. În schimb, Fidesz a înregistrat o creștere, ajungând la 39% din preferințe, comparativ cu 37% în sondajul anterior. Analizând întregul eșantion de alegători, inclusiv pe cei nehotărâți, Tisza ar obține 38% din voturi, în timp ce Fidesz ar fi creditat cu 30%.

Proiecții pentru noul Parlament

Pe baza acestor rezultate, estimările indică o schimbare majoră în legislativul de la Budapesta. Partidul de opoziție Tisza ar putea obține 115 locuri în parlamentul cu 199 de mandate. Partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, ar urma să câștige doar 78 de locuri. Singura altă formațiune politică ce ar depăși pragul electoral de 5% pentru a intra în parlament ar fi partidul de extremă dreapta Mi Hazánk („Patria Noastră”).

Mizele campaniei electorale

Liderul opoziției, Péter Magyar, și-a centrat programul pe combaterea corupției și deblocarea miliardelor de euro din fonduri europene, înghețate în prezent. Acesta a declarat că dorește să folosească banii pentru a stimula economia și pentru a consolida orientarea pro-europeană și pro-NATO a Ungariei. De cealaltă parte, Fidesz a invocat alte sondaje de opinie care ar indica o victorie a formațiunii aflate la guvernare. Oponenții guvernului susțin însă că o parte dintre aceste cercetări au fost realizate de institute apropiate de partidul lui Viktor Orbán, fie prin legături financiare, fie prin relații personale.