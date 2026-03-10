Sora lui Kim Jong Un atacă dur SUA și Israelul: „Banditi internaționali scandaloși”

Kim Yo Jong, puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a reacționat furibund la startul exercițiilor militare comune dintre SUA și Coreea de Sud. Aceasta a criticat vehement loviturile americano-israeliene din Iran, numindu-i pe responsabili „bandiţi internaţionali scandaloşi”.

Coreea de Sud și Statele Unite au demarat luni exercițiile anuale de primăvară, denumite „Freedom Shield” („Scutul libertăţii”). Potrivit Digi24, manevrele se vor desfășura până pe 19 martie și mobilizează aproximativ 18.000 de soldaţi sud-coreeni, alături de un număr neprecizat de militari americani. Aceste exerciții irită constant Phenianul, care le consideră repetiții pentru o invazie.

Reacție furibundă de la Phenian

Kim Yo Jong, o confidentă influentă a fratelui său, a declarat că exercițiile se desfășoară „într-un moment critic în care structura mondială de securitate se prăbuşeşte rapid şi izbucnesc războaie în diferite părţi ale lumii”. Ea a atribuit această situație tensionată „acţiunilor imprudente ale unor bandiţi internaţionali scandaloşi”, o referire transparentă la Statele Unite și Israel.

Atacurile din Iran, numite „act ilegal de agresiune”

Într-o declarație transmisă de agenția de presă KCNA, sora liderului nord-coreean a condamnat explicit atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Ea a descris aceste acțiuni drept un „act ilegal de agresiune” care a scos la iveală natura „necinstită” a Washingtonului. Phenianul transmisese critici în termeni similari și duminică.

Avertisment privind exercițiile militare

Kim Yo Jong a avertizat direct că manevrele militare comune dintre Seul și Washington „ar putea avea consecinţe teribile şi de neimaginat”. Tensiunile dintre cele două Corei sunt istorice, având în vedere că cele două țări sunt tehnic încă în război, nefiind semnat un tratat de pace oficial după conflictul din perioada 1950-1953.

Jocuri diplomatice pe fondul tensiunilor

Declarațiile vin într-un context diplomatic complex. Kim Yo Jong a fost recent promovată la conducerea Departamentului de Afaceri Generale al partidului aflat la putere. În ultimele luni, Washingtonul a încercat să relanseze negocierile la nivel înalt cu Phenianul, fiind luat în calcul un posibil summit între președintele american Donald Trump și Kim Jong Un. Liderul nord-coreean a transmis la sfârșitul lunii februarie că cele două țări s-ar putea „înţelege bine” dacă Washingtonul ar accepta statutul de putere nucleară al Phenianului. În același timp, el a respins propunerile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung pentru reluarea dialogului bilateral.