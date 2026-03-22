Emmanuel Grégoire a câștigat alegerile municipale din Paris, asigurând stângii al treilea mandat consecutiv la conducerea capitalei franceze cu 53% din voturi. În același timp, peisajul politic european se reconfigurează: în Germania, CDU a obținut o victorie importantă în Renania-Palatinat, în timp ce în Slovenia, rezultatele unui scrutin parlamentar sunt extrem de strânse.

Parisul rămâne fidel stângii

Moștenitorul Annei Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a învins-o categoric pe Rachida Dati în turul doi al alegerilor, obținând 53% din sufragii, față de cele 38 de procente ale contracandidatei sale. Victoria sa nu a fost deloc la limită. Ba chiar, Grégoire a respins net alianța construită de Rachida Dati cu adepții lui Pierre-Yves Bournazel, care se retrăsese din cursă pentru a susține dreapta.

Iar strategia lui Grégoire a mers în sens opus. El a refuzat repetat ofertele de alianță din partea La France Insoumise, chiar dacă acest lucru ar fi putut, la prima vedere, să-l coste voturi în fața unei drepte consolidate. Până la urmă, s-a dovedit a fi o mișcare câștigătoare.

După anunțarea rezultatelor, noul primar a subliniat viziunea sa pentru capitala franceză. „A fost victoria unei anumite viziuni asupra Parisului – un Paris dinamic, progresist, popular, un Paris pentru toți. Parisul nu este și nu va fi niciodată un oraș de extremă dreaptă”, a declarat Emmanuel Grégoire.

Extrema dreaptă, victorie cu gust amar

În ciuda rezultatului din capitală, Marine Le Pen a celebrat o „victorie imensă” pentru partidul său la nivel național. Ea a invocat câștigarea a mii de consilieri municipali în sute de comune. O „victorie imensă”, dar cu pierderi în orașele cheie? Cum vine asta?

Lucrurile stau puțin diferit. Partidul RN a pierdut în orașe importante, unde socialistul Benoît Payan a obținut o victorie clară la Marsilia, după ce și el a refuzat alianța cu La France Insoumise. Pierderi semnificative s-au înregistrat și în Toulon și Nîmes, considerate tradițional terenuri fertile pentru extrema dreaptă. Tendința pare clară înaintea prezidențialelor din 2027: stânga care a refuzat alianța cu LFI a câștigat, în timp ce stânga care a acceptat-o a pierdut, cum s-a întâmplat la Clermont-Ferrand, care a trecut sub controlul dreptei republicane.

În acest peisaj, realegerea lui Édouard Philippe la Le Havre a fost urmărită cu atenție, fostul premier indicând că succesul său este un criteriu pentru o eventuală candidatură prezidențială.

Lovitură pentru SPD în Germania

Hai să vedem ce s-a întâmplat în Germania. Acolo, alegerile din landul Renania-Palatinat arată că Partidul Creştin-Democrat (CDU) al cancelarului Friedrich Merz este pe cale să câștige, devansând Partidul Social-Democrat (SPD), care a condus regiunea timp de 35 de ani. Primele estimări indicau 30,5% pentru CDU și 26,9% pentru SPD.

O înfrângere dureroasă pentru social-democrați.

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a calificat rezultatul drept „excelent”, în timp ce omologul său de la SPD, Tim Kluessendorf, a vorbit despre „un eșec amar”. E drept că pierderea controlului asupra acestui land ar accentua atmosfera de criză din SPD, partid afectat încă de prăbușirea coaliției de guvernare a fostului cancelar Olaf Scholz. În tot acest timp, partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) se poziționează ca a doua forță la nivel național, urmând să obțină 20% din voturi.

Scrutin la limită în Slovenia

În Slovenia, alegerile parlamentare au adus un avantaj restrâns pentru liberalii prim-ministrului Robert Golob. Partidul său conduce cu 29,9% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne, ceea ce le-ar asigura 30 de locuri în parlamentul cu 90 de mandate. La mică distanță se află Partidul Democrat Sloven (SDS) al fostului lider populist de dreapta Janez Janša, care a obținut 27,5% (echivalentul a 27 de locuri).

Dacă aceste rezultate se mențin, Golob ar înregistra o scădere semnificativă față de alegerile din 2022, când partidul său câștigase 41 de mandate. Scrutinul a fost considerat un barometru al stării de spirit în UE, într-un context de orientare spre dreapta a blocului. Dacă Janša ar reveni la conducerea țării, aceasta i-ar oferi premierului maghiar Viktor Orbán un nou aliat în Consiliul European.