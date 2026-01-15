Începând cu 21 ianuarie, Statele Unite nu vor mai procesa vizele de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova. Anunțul Departamentului de Stat, citat de Fox News și preluat de Romanialibera, precizează că măsura este valabilă pe o perioadă nedeterminată și se înscrie într-o revizuire a politicilor de imigrație.

Decizia Departamentului de Stat și motivele invocate

Decizia administrației de la Washington, care vizează și Republica Moldova, face parte dintr-o reevaluare amplă a politicilor de imigrație. Potrivit Departamentului de Stat, scopul principal este de a preveni ca imigranții să devină dependenți de sistemul de asistență publică american. O notă internă, consultată de presa din SUA, le cere funcționarilor consulari să respingă cererile pe baza legislației actuale, până la finalizarea noilor proceduri de verificare. Obiectivul declarat al administrației este limitarea imigrației persoanelor care ar putea deveni o povară pentru bugetul public.

Criteriile de evaluare și regula „poverii publice”

La baza deciziei stă aplicarea strictă a regulii „public charge” (povară publică), o prevedere legală care permite respingerea solicitanților de viză considerați susceptibili de a depinde de ajutoare sociale. Suspendarea procesării va dura până la finalizarea unei analize interne privind noile criterii de eligibilitate. Evaluarea solicitanților va ține cont de factori precum vârsta, starea de sănătate, situația financiară, cunoașterea limbii engleze sau nevoia de îngrijiri medicale pe termen lung. Deși clauza „poverii publice” există de decenii în legislația SUA, aplicarea sa a fost interpretată diferit de administrațiile succesive.

Lista țărilor afectate și excepțiile de la regulă

Lista celor 75 de state vizate include țări din Africa, Asia, America Latină, Orientul Mijlociu și Europa de Est. Alături de Republica Moldova, se regăsesc Rusia, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Din regiunea Balcanilor, măsura se aplică pentru Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Albania. Ucraina nu se află pe lista publicată. Vor exista excepții rare, analizate de la caz la caz, cum ar fi pentru persoanele cu dublă cetățenie care dețin și un pașaport dintr-o țară neafectată sau pentru situații considerate de interes național pentru SUA. Directivele impun consulatelor să respingă inclusiv cererile deja aprobate, dar pentru care viza nu a fost încă emisă.