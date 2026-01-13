Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, într-o fabrică din Detroit, că aliații Statelor Unite prezenți în Iran „ar trebui să plece”. Potrivit News, el a adăugat că „aceasta nu este o idee rea”.

Trump îndeamnă protestatarii iranieni să continue

Trump a cerut manifestanților iranieni „să continue să protesteze” și „să preia controlul instituțiilor”. El a anunțat că „ajutor este pe drum”, fără a oferi detalii despre natura acestui ajutor. Declarațiile survin în contextul protestelor ample din Iran, considerate printre cele mai importante de la proclamarea Republicii islamice în 1979.

Trump a precizat că a „anulat toate întâlnirile cu oficiali iranieni atât timp cât uciderea fără sens a manifestanților nu se oprește”. Decizia evidențiază poziția fermă a administrației americane față de reprimarea protestelor din Iran.

Avertisment pentru cetățenii americani din Iran

Departamentul de Stat a solicitat cetățenilor americani să părăsească Iranul. Administrația americană avertizează asupra întreruperilor persistente ale Internetului și recomandă cetățenilor să aibă mijloace de comunicare alternative. De asemenea, îi îndeamnă, dacă este posibil și în siguranță, să aibă în vedere părăsirea Iranului pe cale terestră către Armenia sau Turcia.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că posibilitatea unor atacuri aeriene este „una dintre foarte multele opțiuni oferite lui” Donald Trump. Ea a adăugat că opțiunea diplomatică rămâne „prima opțiune” a președintelui.

Leavitt a mai declarat că „ceea ce auziți de la regimul iranian este foarte diferit față de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje”.

Condamnări internaționale ale represiunii din Iran

Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, cel puțin 734 de manifestanți au fost uciși în Iran de la începutul protestelor. Cifra a generat un val de condamnări internaționale.

ONU s-a declarat „îngrozită” de „represiune”, iar președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a denunțat un bilanț „îngrozitor” al morților. Von der Leyen a amenințat că noi sancțiuni vizând Teheranul urmează să le fie propuse Celor 27.

UE și capitalele europene, inclusiv Parisul, Berlinul și Londra, i-au convocat pe ambasadorii iranieni pentru a denunța „cea mai brutală și sângeroasă represiune a unor manifestații” din ultimii ani, conform declarației șefei diplomației britanice, Yvette Cooper.

Contextul protestelor din Iran

Protestele din Iran au izbucnit pe fondul nemulțumirilor economice, al restricțiilor sociale și al lipsei de libertăți politice. Represiunea violentă a regimului iranian asupra manifestanților a intensificat tensiunile și a atras critici internaționale.

Situația din Iran rămâne tensionată, iar comunitatea internațională urmărește evoluțiile și solicită încetarea violențelor și respectarea drepturilor omului.