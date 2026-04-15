Comisia Europeană a impus miercuri taxe anti-dumping pentru fibra de sticlă produsă de companii chineze care operează în Egipt, Bahrain și Thailanda. Măsura confirmă eforturile UE de a limita importurile chinezești care intră în bloc prin rutele Inițiativei „Belt and Road” pentru a eluda tarifele aplicate produselor etichetate oficial „fabricat în China”. Noile taxe vor varia între 11% și 25,4% din valoarea produsului.

Ocolirea tarifelor prin Inițiativa Belt and Road

Bruxelles-ul caută să-și protejeze piața de un val de importuri ieftine din gigantul asiatic. vizează bunurile pe care le consideră puternic subvenționate sau vândute în UE sub costul de producție din China. Cum vine asta? China a investit 1 trilion de dolari prin Inițiativa „Belt and Road”, un program de infrastructură la scară largă menit să consolideze conectivitatea și comerțul în Eurasia, America Latină și Africa. Programul se întinde în peste 150 de țări, sprijinind inclusiv relocarea industriilor și a întreprinderilor de stat în străinătate.

Iar producătorii chinezi s-au adaptat rapid. Încă din 2010, în urma unei plângeri din industrie, Comisia a impus taxe anti-dumping pe importurile de fibră de sticlă din China. În anii care au urmat, aceștia au înființat fabrici în Bahrain și Egipt (țări incluse în programul chinez), de unde exporturile către UE au fost reluate.

Măsuri considerate insuficiente

Reacțiile din industrie sunt mixte. „Investigația confirmă existența unei practici neloiale, ceea ce este un semnal important,” a declarat Ludovic Piraux, președintele Glass Fibre Europe. Numai că, la firul ierbii, lucrurile stau puțin diferit. Acesta a adăugat că măsurile adoptate „rămân insuficiente pentru a aborda pe deplin strategiile de pradă urmărite prin aceste investiții în țări terțe.”

Până în 2024, importurile de fibră de sticlă din Egipt, Bahrain și Thailanda au ajuns să reprezinte 24% din piața UE. Importurile egiptene au atins singure 18%, iar Glass Fibre Europe avertizează că situația s-ar putea înrăutăți.

Amenințarea pierderii locurilor de muncă

Dincolo de cifre, miza este una socială. Industria fibrei de sticlă angajează direct peste 4.500 de muncitori în UE și susține sute de mii de locuri de muncă indirecte de-a lungul lanțului valoric. V-ați gândit vreodată la impactul real al acestor strategii comerciale?

Sindicatele, care militează de peste un deceniu pentru acțiuni concrete, trag un semnal de alarmă. Judith Kirton-Darling, secretar general al industriAll Europe, a avertizat că „pe termen lung”, situația s-ar putea agrava dacă UE nu adoptă o poziție „mai fermă” față de dumpingul chinezesc. „Este mai mult decât probabil că ne vom confrunta cu închideri de fabrici în Europa, ceea ce va submina fundamental industria noastră,” a spus ea.

Un istoric al disputelor comerciale

Nu e prima oară când se întâmplă.

Aceasta nu este prima dată când Comisia vizează produse chinezești fabricate în țări terțe în cadrul aranjamentelor „Belt and Road”. A mai impus anterior măsuri similare pentru folia de aluminiu din Thailanda și pentru fibra de sticlă produsă în Turcia. Plângerea care a condus la taxele anti-dumping de miercuri a fost raportată pentru prima dată în ianuarie 2025, semnalând o luptă comercială de lungă durată și cu mize tot mai mari pentru industria europeană.