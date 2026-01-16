Personalul aplicației de fitness în realitate virtuală Supernatural se numără printre cei vizați de concedierile ample operate de Meta în divizia Reality Labs. Serviciul nu se va închide, însă nu va mai beneficia de actualizări precum melodii sau antrenamente noi, un anunț care a generat o reacție puternică în rândul comunității de utilizatori, conform unei relatări Wired.

Ce este Supernatural și cum este afectat

Disponibil pe căștile Meta Quest, Supernatural este un serviciu de fitness pe bază de abonament ce îmbină elemente de la Peloton și Beat Saber. Utilizatorii participă la sesiuni de box ritmic sau dans în locații virtuale, ghidați de antrenori. Aplicația, lansată în 2020, a fost constant printre cele mai performante din magazinul VR al Meta, fiind considerată un produs de referință. Reprezentanții Supernatural au confirmat prin e-mail că platforma nu va mai primi conținut nou, deși abonamentul anual de 100 de dolari rămâne neschimbat. „Este ca un pumn în stomac”, a declarat Stacey Goff Johnson, o utilizatoare care atribuie serviciului pierderea a peste 45 de kilograme și îmbunătățirea tensiunii arteriale pe parcursul a doi ani.

O reorientare strategică spre inteligența artificială

Reorganizarea financiară a Meta pare să aibă ca scop redirecționarea fondurilor către proiectele de inteligență artificială ale companiei, inclusiv platforma Meta AI și ochelarii inteligenți Ray Ban și Oakley. Compania își consolidează laboratorul de „superinteligență” pentru dezvoltarea viitoarelor instrumente AI. „Nu se poate ca totul să fie doar AI, AI, AI”, a adăugat Goff Johnson. Ea consideră că pierderea cea mai mare va fi sentimentul de comunitate. „Ultimul lucru de care oamenii au nevoie acum este să se retragă în căștile lor sau la computer. Aceasta era un fel de punte. A permis interacțiunea umană într-un mod diferit, pe care nu l-am mai găsit în altă parte.” Supernatural a lansat modul multiplayer „Together” în septembrie 2024. Chiar și înainte de această funcționalitate, utilizatorii, autointitulați „atleți”, formaseră deja comunități și organizau întâlniri în afara platformei.

Comunitatea deplânge viitorul aplicației

În urma anunțului, utilizatorii Supernatural și-au manifestat dezamăgirea pe rețele sociale precum Facebook și Reddit. Aceștia au publicat mesaje de apreciere pentru aplicație și au cerut companiei Meta să își reconsidere decizia. Tencia Benavidez, o utilizatoare din New Mexico, a început să folosească serviciul în timpul pandemiei de Covid, fiind atrasă de comunitate și de antrenori. „Păreau indivizi cu adevărat autentici, care nu vorbeau de sus cu tine. Este ceva cu adevărat special la acei antrenori”, a spus Benavidez. Meta a cumpărat Supernatural în 2022 pentru a-l integra în strategia sa de dezvoltare a metaversului. Achiziția s-a confruntat cu opoziția Comisiei Federale pentru Comerț din SUA, care a încercat fără succes să o blocheze din motive de antitrust. „Meta s-a luptat cu guvernul pentru a cumpăra acest lucru. Toate astea doar ca să-l închidă? Care a fost rostul?”, a întrebat Benavidez.

Decizii financiare și reacții diverse

Publicația Bloomberg a raportat marți că Meta a concediat peste 1.000 de angajați din diviziile VR și metavers, care au înregistrat pierderi de miliarde de dolari. Măsurile au inclus închiderea a trei studiouri interne de VR, responsabile pentru jocuri ca Resident Evil 4 și Deadpool VR. „Dacă era o problemă de profitabilitate, cred că ar fi putut cere mai mulți bani. Cred că oamenii ar fi plătit. Asta pare pur și simplu lipsit de inimă, fără rost”, a comentat Goff Johnson. Reacțiile din comunitate sunt împărțite. Unii utilizatori vor continua să plătească abonamentul, motivând că serviciul are o bibliotecă de peste 3.000 de lecții. Alții, îngrijorați de viitorul licențelor muzicale, intenționează să renunțe. „Supernatural este uimitor, dar îl anulez din cauza asta. Biblioteca este mare, deci ai cu ce să te ocupi, dar nu pentru același preț”, a spus un utilizator pe nume Chip. Stefanie Wong, o contabilă din Bay Area, a declarat: „Voi rămâne până când ne vor stinge luminile. Nu este vorba despre aplicație. Este vorba despre comunitate și despre antrenorii de care ne pasă cu adevărat.”