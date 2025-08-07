Beneficiile sistemelor de stocare a energiei prin PNRR pentru proprietarii de locuințe

Tot mai multe familii din România caută metode eficiente pentru controlul consumului de energie acasă și pentru reducerea costurilor lunare. Dacă ai remarcat că factura la energie crește constant, probabil te întrebi ce poți face pentru a păstra cheltuielile sub control pe termen lung. Panourile solare ajută, însă atunci când reușești să și stochezi energia produsă, obții rezultate mai bune.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferă o oportunitate practică pentru cei interesați de sisteme de stocare a energiei. Programul vine cu finanțări nerambursabile care fac tranziția spre autonomie energetică mai simplă și mai accesibilă. În acest ghid vei descoperi cum funcționează sistemele de stocare, ce avantaje oferă și cum poți accesa sprijinul disponibil, pas cu pas.

Ce înseamnă sistemele de stocare a energiei pentru case?

Sistemele de stocare a energiei pentru locuințe constau în baterii speciale, concepute să acumuleze excesul de energie produs prin panouri solare sau alte surse regenerabile. Acest tip de sistem permite folosirea energiei stocate în momentele când panourile nu livrează suficient, cum ar fi seara sau în zilele cu vreme nefavorabilă.

Integrezi aceste sisteme fie că ai deja panouri solare, fie că planifici instalarea lor. Multe pachete conțin invertoare și controlere care optimizează automat consumul casei. Dacă alegi modele bine cotate, ca Huawei Luna 5kWh sau Victron Energy 5kVA, beneficiezi de control inteligent și crești rata de utilizare a energiei generate acasă.

Tot mai mulți proprietari accesează fonduri nerambursabile pentru stocarea energiei solare prin programul PNRR, ceea ce face investiția mai accesibilă. Astfel, nu doar că reduci dependența de rețea și factura la energie, dar contribui activ la tranziția energetică a României.

Cum poți accesa sprijin financiar prin PNRR?

PNRR a lansat una dintre cele mai accesibile scheme pentru proprietarii de case care doresc să investească în sisteme de stocare a energiei. Programul cuprinde mai multe etape, fiecare cu reguli clare pentru înscriere și selecție.

Categorii de eligibilitate și pași principali

Componenta A – Pentru gospodării cu vulnerabilitate energetică: Dacă te regăsești între beneficiarii acestei categorii, poți aplica cu prioritate și obții punctaj suplimentar. Componenta B – Pentru majoritatea proprietarilor de locuințe: Te califici dacă dispui de minimum 3kW putere instalată în panouri fotovoltaice sau prevezi acest lucru în proiect. Etapa II – Pentru integrarea cu alte intervenții: Proiectele complexe, eventual derulate prin „Casa Verde”, pot accesa această linie de finanțare, fie pentru completare, fie pentru modernizare.

Pentru a primi finanțare:

Asigură-te că ai deja sau vei instala cel puțin 3kW panouri solare.

Sistemul de stocare trebuie să aibă minimum 5kWh.

Calendarul de înscriere este publicat pe platforma oficială PNRR, iar înscrierile se desfășoară digital. Durata procesării dosarelor depinde de câte solicitări se strâng în fiecare etapă.

Ce documente ai nevoie:

Act de proprietate pentru locuință

Dovada existenței panourilor solare sau precontract de achiziție

Proiect tehnic

Fișe de produs pentru baterii și invertoare

Dacă vrei să eviți întârzierile, consultă din timp un specialist autorizat. Documentația trebuie depusă complet și corect, fiecare detaliu contează.

Ce avantaje obține un proprietar de locuință cu sistem de stocare PNRR?

Investiția într-un astfel de sistem oferă beneficii directe și imediate. Iată cum influențează viața unei familii:

Reduci facturile la energie electrică

O familie care consumă 300 kWh lunar, dar produce cel puțin jumătate din acești kilowați cu panouri solare, reușește să folosească 80-90% din energia generată, în loc de 50% cât ar utiliza fără sistemul de stocare. Diferența se regăsește la final de an în economii care pot ajunge până la 2.500 lei, în funcție de dimensiunea instalației. Dobândești independență energetică

Faptul că folosești energie produsă acasă te protejează de scumpiri neașteptate și de riscul unor pene de curent, mai ales în perioadele de vârf. Consumi energie oricând ai nevoie

Chiar și în zilele cu ploi sau iarna, alimentezi electrocasnicele din baterii și nu depinzi de furnizor. Crești atractivitatea locuinței

O casă echipată cu stocare și panouri atrage mai ușor potențialii cumpărători sau chiriași. Astfel de proprietăți se vând rapid, fiind apreciate pentru costuri scăzute de întreținere și confort modern. Diminuezi impactul asupra mediului

Fiecare kilowatt generat și folosit local reduce consumul din rețea și scade emisiile de carbon. Acest demers ajută și țara să atingă obiectivele europene de reducere a poluării.

Aceste beneficii se aplică atât caselor individuale, cât și locuințelor de tip duplex sau vile. Chiar și blocurile pot accesa programul, cu acordul asociației de proprietari, pentru zonele comune, precum spațiile de iluminat și lifturile.

Aspecte tehnice și etape de implementare

Implementarea unui sistem de stocare necesită atenție, dar procedura decurge simplu atunci când alegi parteneri autorizați. Aceștia te ajută de la analiza tehnică și alegerea configurației potrivite, până la integrarea cu rețeaua electrică a casei.

Recomandări pentru instalare

Alege un sistem cu baterii moderne (litiu-ion), care oferă o durată de viață de 8-15 ani și vin cu garanții clare.

Verifică periodic funcționarea bateriilor, invertorului și conexiunile. Multe sisteme includ aplicații care monitorizează starea instalației și trimit notificări.

Începe proiectarea încă din faza de construcție a casei, dacă ai ocazia. În alte situații, ai grijă la spațiul disponibil, structura electrică și acoperișul pentru panouri solare.

Cum conectezi stocarea de energie la panouri și rețeaua casei tale?

Sistemul de stocare funcționează cel mai eficient împreună cu panourile solare, oferind mai multe scenarii de utilizare:

Autoconsum total — utilizezi prioritar energia generată și depozitată în baterii pentru casă. Injectarea surplusului în rețea — vinzi energia în exces către furnizor, atunci când ai această opțiune conform legislației. Sistem hibrid — combini consumul din baterii cu alimentarea clasică de la rețeaua publică, atunci când stocarea nu acoperă nevoile.

Un exemplu practic: Legea permite compensarea energiei livrate în rețea, astfel că factura scade suplimentar dacă vinzi surplusul generat în zilele însorite. Asigură-te că instalația ta corespunde cerințelor Autorității Naționale de Reglementare (ANRE) și furnizorului local (ENEL, Electrica etc.).

Dacă ai panouri montate cu ajutorul programului Casa Verde, sistemul de stocare se adaugă simplu cu un proiect tehnic suplimentar. Nu ai nevoie de pași birocratici complicați, ci doar să actualizezi datele de prosumator.

Ghid practic: pașii de urmat pentru accesarea fondurilor PNRR

Pentru a participa la program, urmează acești pași:

Solicită evaluarea energetică a locuinței

Contactează un specialist care să analizeze nevoile familiei și potențialul pentru sistem fotovoltaic și baterii de stocare. Adună documentele cerute

Acestea includ actul de proprietate, certificatul energetic, avizul de la furnizorul local și proiectul tehnic pentru montarea sistemelor. Înscrie-te pe platforma oficială PNRR

Completează toate datele, încarcă documentația și semnează digital, respectând formatul solicitat. Monitorizează procesul

Verifică periodic stadiul dosarului și răspunde rapid la orice solicitare suplimentară. Corectează eventualele inadvertențe fără întârziere. Contractează firma autorizată

Dacă ai fost selectat pentru finanțare, alege un furnizor cu licență pentru instalare și punere în funcțiune.

Sistemele de stocare a energiei oferă o soluție modernă pentru reducerea facturilor, creșterea confortului și reducerea impactului asupra mediului. Programele de finanțare precum PNRR sprijină concret această tranziție, iar accesarea lor nu este dificilă dacă parcurgi corect etapele și conlucrezi cu experți autorizați.

Planifică din timp, verifică toate cerințele, alege componente de calitate și păstrează legătura cu un specialist pentru fiecare fază. Astfel, vei obține liniște și stabilitate financiară pentru casa ta. Consultă mereu sursele oficiale înainte să iei o decizie, mai ales când vine vorba de instalarea sau extinderea sistemului fotovoltaic.