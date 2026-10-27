Reducerile pentru studenți prin Uniperks sunt disponibile gratuit în România, dar fiecare ofertă are propriul termen. La 27 octombrie 2026, catalogul platformei afișa 15% reducere la H&M și încă 20% la Zalando, ambele până la 31 octombrie. Compania estimează că, într-un an, un student poate pune deoparte cel mult 2.400 de lei. Aceasta nu este o sumă primită la înscriere și nici o economie garantată.

Uniperks s-a lansat în România la jumătatea lui septembrie 2026, după ce a început să funcționeze în Polonia în 2025. Compania spune că peste 40.000 de studenți au descărcat aplicația în prima perioadă de la lansare. Numărul descărcărilor nu arată câți au folosit o reducere sau cât au economisit.

Ce oferte sunt disponibile și când expiră

Catalogul public afișa la 27 octombrie următoarele exemple. Procentele nu se aplică neapărat tuturor produselor sau tuturor clienților.

Ofertă Beneficiu (%, lei sau luni) Termen afișat H&M 15% reducere online 31 octombrie 2026 Zalando 20% reducere suplimentară 31 octombrie 2026 Bolt 50% reducere la primele 3 curse 31 decembrie 2026 Wolt 80 de lei în 4 reduceri de câte 20 de lei, pentru clienți noi 15 noiembrie 2026 Flixbus 15% reducere la curse interne 17 decembrie 2026 Google 12 luni fără plată pentru abonamentul afișat în ofertă 31 decembrie 2026 pentru activare

Cei 80 de lei de la Wolt nu se scad dintr-o singură comandă. Reducerea Bolt privește doar primele trei curse. Pentru oferta Google, condițiile cer vârsta de cel puțin 18 ani, verificarea statutului de student, un cont personal și o metodă de plată eligibilă. După cele 12 luni, abonamentul poate fi taxat automat dacă nu este anulat.

Termenii Uniperks arată că o ofertă poate avea și valoare minimă a comenzii, produse excluse, limită de folosire sau restricții legate de locul în care este utilizată. Compania nu arată ce cumpărături a folosit pentru estimarea de 2.400 de lei pe an. Suma economisită efectiv depinde de ofertele pe care studentul le poate folosi și de prețul plătit la fiecare cumpărare.

Cine răspunde pentru cumpărătură

Uniperks pune la dispoziție reducerile, dar produsul sau serviciul este vândut de firma parteneră. Dacă un produs cumpărat online nu este potrivit, cumpărătorul are, de regulă, 14 zile pentru a renunța la cumpărare, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru un bun defect, vânzătorul răspunde timp de doi ani în condițiile legii. O reducere obținută prin platformă nu mută aceste obligații la Uniperks.

Cum se obține reducerea

Studentul verifică oferta, termenul și condițiile firmei care vinde produsul sau serviciul.

Își face cont gratuit și își dovedește statutul de student. Verificarea se poate face, după caz, prin e-mail universitar sau printr-un document de student.

După activarea contului, folosește codul ori legătura indicată pentru oferta aleasă și păstrează confirmarea comenzii și dovada plății.

Pentru un produs sau serviciu, contactează întâi vânzătorul. Pentru probleme legate de cont sau de codul de reducere, contactează Uniperks.

Dacă vânzătorul nu rezolvă reclamația, consumatorul poate depune o sesizare la ANPC, însoțită de dovada cumpărării și de răspunsul comerciantului.