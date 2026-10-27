ETF-urile de la bursă nu se tranzacționează la fel de des. Două dintre ele, administrate de Patria Asset Management și BT Asset Management, au avut fiecare un rulaj mediu de peste 4 milioane de lei pe zi în 2026, potrivit calculului publicat de Ziarul Financiar la 26 octombrie. Un ETF este un fond care urmărește un grup de acțiuni și ale cărui unități pot fi cumpărate și vândute la bursă.

Pentru investitor, rulajul arată cât s-a tranzacționat, nu cât de repede își va putea vinde unitățile la prețul dorit. În septembrie, datele Bursei de Valori București (BVB) arată o diferență mare între fonduri: TVBETETF a avut tranzacții de peste 104 milioane de lei, iar BTBETRETF, de peste 58 de milioane de lei. O comparație utilă pornește de la aceeași perioadă și se încheie cu verificarea ofertelor de cumpărare din momentul vânzării.

Cât s-a tranzacționat în aceeași lună

Raportul BVB pentru septembrie 2026 arată următoarele valori pentru cinci ETF-uri. Rulajul reprezintă valoarea tranzacțiilor, nu banii noi intrați în fond.

ETF Valoarea tranzacțiilor în septembrie 2026, lei Numărul tranzacțiilor
TVBETETF 104.325.973,74 38.943
BTBETRETF 58.308.221,73 15.082
PTENGETF 15.344.268,02 6.036
ICBETNETF 10.582.854,54 787
GIBEFETF 1.342.408,13 619

BTBETRETF se tranzacționează din 23 aprilie 2026, potrivit BVB. Compararea sumelor adunate de la începutul anului l-ar pune alături de fonduri care au avut și lunile ianuarie-martie pentru tranzacționare. Septembrie este o lună comună. Totalul de 1.619,78 milioane de lei raportat de BVB până la 30 septembrie pentru „unități de fond” nu este un total numai al ETF-urilor: categoria cuprinde și alte fonduri.

De ce rulajul nu ajunge pentru o vânzare

La vânzare contează câte unități vor alți investitori să cumpere și la ce preț. Pe 26 octombrie, BVB afișa pentru TVBETETF doar 40 de unități la cel mai bun preț oferit de cumpărători. Un ordin de vânzare mai mare ar fi avut nevoie și de alte oferte pentru a se executa integral la acel preț. Rulajul din lunile trecute nu arată câte unități sunt disponibile în acel moment.

Deținerea recomandată pentru TVBETETF este de cinci ani, dar nu este o perioadă obligatorie. Documentul fondului permite vânzarea la bursă și înainte de cinci ani; intermediarul percepe comision de tranzacționare.

Ce verifică investitorul înainte de ordin

  • Compară fondurile pe aceeași perioadă și verifică grupul de acțiuni urmărit de fiecare, împreună cu documentul fondului și costurile.
  • Alege un intermediar activ din lista BVB, deschide contul de investiții, depune actele cerute și virează banii.
  • Caută simbolul fondului și verifică prețurile și cantitățile oferite la cumpărare și la vânzare. Un ordin cu preț-limită stabilește prețul acceptat, dar se execută numai dacă există o ofertă potrivită.
  • După tranzacție, verifică executarea ordinului, comisionul și extrasul de cont.

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