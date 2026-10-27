Tichetele de masă au un plafon legal de 45 de lei din octombrie 2026 până în martie 2027. Cristian Păun, profesor la ASE, a susținut pe 27 octombrie majorarea la aproximativ 50 de lei sau eliminarea contribuției la sănătate. Niciuna dintre propuneri nu se aplică acum.

Pentru un salariat care primește tichete de 45 de lei, fiecare schimbare ar însemna, luată separat, aproximativ 4,05 lei în plus pentru o zi lucrată. La 21 de zile lucrate, diferența ar fi de circa 85 de lei după taxe. Suma exactă poate fi schimbată de deducerea personală.

De ce a rămas plafonul la 45 de lei

Valoarea se recalculează după prețurile alimentelor. Calculul pregătit pentru octombrie 2026 a dat 44,86 lei: ritmul scumpirii din perioada folosită la calcul a fost mai mic decât în perioada cu care a fost comparată. Legea nu permite însă coborârea sub valoarea anterioară, așa că plafonul a rămas la 45 de lei. Scumpirea alimentelor nu duce automat la o majorare la fiecare recalculare.

Ultima creștere a fost pentru drepturile din noiembrie 2025, când plafonul a urcat de la 40,18 lei la 45 de lei.

Cât ar însemna fiecare propunere

În prezent, tichetele suportă contribuția la sănătate de 10% și impozitul pe venit. Exemplul de mai jos aplică impozitul de 10% după scăderea contribuției la sănătate și nu include efectul unei eventuale deduceri personale. Pe card intră întreaga valoare a tichetului; taxele se rețin din salariul plătit în bani.

Situație Valoare pe card, lei/tichet Valoare după taxe, lei/tichet Valoare după taxe pentru 21 de zile lucrate, lei Regula actuală 45 36,45 765,45 Tichet de 50 de lei, cu taxele actuale 50 40,50 850,50 Tichet de 45 de lei, fără contribuția la sănătate 45 40,50 850,50

Angajatorul nu este obligat să acorde tichete la valoarea maximă. El stabilește valoarea acordată împreună cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, iar numărul tichetelor nu poate depăși numărul zilelor lucrate.

Ce poate verifica salariatul

Salariatul compară valoarea stabilită la locul de muncă și zilele lucrate cu tichetele încărcate pe card.

Dacă lipsesc tichete cuvenite, cere în scris angajatorului verificarea și corectarea sumei.

Dacă dreptul stabilit nu este respectat, poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului.

Următoarea recalculare a plafonului se va face după noile date despre prețurile alimentelor, printr-un alt ordin. Majorarea la 50 de lei sau eliminarea contribuției la sănătate ar necesita schimbarea legii.