Asigurarea facultativă a locuinței a adus proprietarilor despăgubiri de peste 90 de milioane de lei în prima jumătate din 2026, potrivit datelor publicate de UNSAR pe 23 octombrie. Suma este cu 14% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, iar numărul polițelor a crescut cu 8% față de finalul lunii iunie 2025.

Cei peste 90 de milioane de lei sunt plăți făcute pentru pagube, nu o sumă promisă fiecărui proprietar. Ce primește omul după un incendiu, o furtună sau o avarie depinde de riscurile trecute în polița sa, de suma asigurată și de limitele pentru fiecare pagubă.

Ce acoperă polița peste asigurarea obligatorie

Asigurarea obligatorie, numită PAD, acoperă pagubele produse construcției de cutremur, alunecare de teren și inundație. Ea nu plătește automat pentru mobila și aparatele din casă. Asigurarea facultativă o completează: poate cuprinde clădirea, bunurile din interior și pagubele provocate vecinilor, dar numai dacă acestea sunt incluse în contract.

Unele polițe pot acoperi și incendii, explozii, furtuni sau avarii ale instalațiilor. Proprietarul trebuie să verifice fiecare risc în parte. O poliță care acoperă clădirea nu acoperă, doar prin acest fapt, și bunurile din ea.

În februarie 2026, UNSAR estima că aproximativ 18% dintre locuințe aveau protecție completă printr-o asigurare facultativă. Creșterea numărului de polițe raportată pentru iunie arată că mai mulți proprietari au cumpărat această protecție, nu că toate contractele oferă aceleași despăgubiri.

Când poate fi mai mică plata

Într-o analiză a asigurărilor facultative de locuință, ASF a găsit polițe cu riscuri care se cumpără separat, limite pentru anumite pagube și situații excluse de la plată. Dacă locuința este asigurată pentru o sumă prea mică, despăgubirea poate scădea proporțional. Nici alegerea unei sume foarte mari nu garantează o plată peste valoarea reală a bunului pierdut.

Contează și partea din pagubă pe care contractul o lasă în sarcina proprietarului, numită franșiză. Pentru o plată legată de vecini trebuie să existe în poliță acoperirea pagubelor produse acestora. Prețul asigurării facultative și felul în care se anunță o daună sunt stabilite prin contract, nu sunt aceleași pentru toți proprietarii.

Ce verifică proprietarul înainte de plată

Cere documentul scurt cu informațiile despre asigurare și condițiile complete. Legea nr. 236/2018 cere prezentarea riscurilor, a sumei asigurate, a excluderilor și a obligațiilor în caz de daună.

Verifică separat clădirea, bunurile și pagubele produse vecinilor. Pentru fiecare, caută riscurile acoperite, limitele de plată și partea de pagubă pe care o suportă el.

Compară suma asigurată cu banii necesari pentru a reconstrui locuința sau a înlocui bunurile. Verifică data de la care începe polița și termenul din contract pentru anunțarea pagubei.

Dacă apare o daună, proprietarul anunță asigurătorul indicat în polița facultativă și păstrează fotografiile și actele care arată paguba. Termenul de 60 de zile pentru anunțarea unei daune PAD, prevăzut de Norma ASF nr. 38/2023, nu este un termen unic pentru toate asigurările facultative.